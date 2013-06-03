中国期市：豆粕期货涨逾3%追赶现货步伐，进口到港迟缓期价涨势难停

路透北京6月3日 - 中国豆粕期货周一延续近期强劲表现，主力合约 大涨逾3%并带动菜粕等相关品种扬升。进口南美大豆到港迟缓和国内供应 偏紧，令现货价格居高不下，此前大幅贴水的期价呈现出迎头追赶之势。 大商所豆粕1309合约 大涨3.6%，报每吨3,540元；远月1401合 约 上涨2.91%至每吨3,293元，为该合约上市以来收盘新高。 受豆粕涨势带动，郑商所菜粕亦表现强劲，1309合约 上涨2. 34%至2,492元，创出3月8日以来收盘高位。 “南美港口拥堵问题迟迟没有彻底解决，拖累了进口大豆的到港步伐 。在当前国内油厂压榨原料紧张和美国大豆库存消费比偏低的情况下，短 期看豆粕价格仍处于阶段性的上升通道，”上海中期的农产品分析师关斌 表示。 他并表示，美国农业部(USDA)5月报告中对新年度美国大豆的产量预 估偏高，但市场却并未因此而大跌，说明空头打压的意愿并不足，预计US DA会在未来几个月的报告中逐步下修预估，而且天气因素也将给市场提供 炒作理由。 气候学家周五表示，美国爱荷华州遭受141年有纪录以来最强春季降 雨。该州是美国最大玉米和大豆种植州。 尽管豆粕期货大涨，但比起高企的现货价格仍有较大差距。周末中国 沿海地区43%蛋白豆粕市场报价4,000-4,140元/吨，较期货1309合约仍高 出每吨约500元。 中国国家粮油信息中心的报告称，5月底中国港口大豆库存较月初略 有增加，已回升至400万吨左右，但仍处于近2年来低位。预计6月份大豆 进口量将达700万吨，届时港口库存将逐步恢复，价格也将随之下滑。 关斌表示，随着未来一两个月大豆进口到港压力渐增，或将对盘面进 一步攀升形成压制，但由于油脂价格低迷料使榨油厂续挺粕价，未来豆类 品种更多地可能会表现出震荡式上扬的态势。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手 ) 上期所 沪铜(cu) 1309 53,010 0.47 233,720 黄金(au) 1312 279.52 -1.49 108,908 螺纹钢 (rb) 1310 3,483 1.52 2,072,250 橡胶 (ru) 1309 18,955 0.13 188,868 大商所 豆粕 (m) 1401 3,293 2.91 1,554,684 豆油 (y) 1309 7,522 0.29 580,326 焦炭 (j) 1309 1,487 0.20 255,778 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,965 0.26 362,320 棉花 (cf) 1309 20,165 0.35 62,440 中金所 沪深300(if) 1306 2,597.0 -0.21 89,068 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 黄凯)