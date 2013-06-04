版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 09:18 BJT

中国公开市场：今日将进行140亿元28天期正回购操作--业内人士

路透上海6月4日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日28天期正回购操作量为140亿元人民币。同时，今日还将继续发行三个月期央行票据，发行规模70亿元。

尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，上周中国央行公开市场却未继续注水，而是转为净回笼170亿元。上周二和周四发行的三个月期央票发行中标收益率仍持稳在2.9089%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐