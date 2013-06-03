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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--6月4日****

路透6月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：  
 6月3-7日
 0700    英国Halifax房价指数(较前月)                       5月          +0.2%      +1.1%
         英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同                         +2.5%      +2.0%
         期)                                                                   
 6月4日(二)
 GMT时   经济指标/活动                                公布时段         预估值       前值
 间                                                                            
 0130    澳洲经常账收支(亿澳元)                         第一季         赤字90  赤字147.0
 0130    日本加班工资                                      4月             --      -3.7%
 0430    澳洲央行利率决定                                  6月          2.75%      2.75%
 0830    英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI           5月           49.6       49.4
         )                                                                     
 0900    欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                 4月          -0.3%      -0.2%
         欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                          +0.2%      +0.7%
 1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            6月1日当周             --      -0.9%
 1230    美国国际贸易收支(亿美元)                          4月        逆差410    逆差388
 1230    加拿大贸易收支(亿加元)                            4月          逆差6    顺差0.2
              出口(亿加元)                                                391      404.7
              进口(亿加元)                                                400      404.5
 1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          6月1日当周             --      +2.7%
 1345    美国ISM-纽约企业活动指数                          5月             --      577.4
 1400    美国IBD消费者信心指数                             6月             --       45.1
 2100    韩国外汇储备(亿美元)                              5月             --      3,288
                                                                               
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
  
 6月3日(一)
 GMT时   经济指标/活动                                公布时段           现值     预估值
 间                                                                            
 0030    澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                         5月          +0.2%         --
 0130    澳洲企业库存(较前季)                           第一季          -0.6%      +0.1%
 0130    澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                       5月          -4.7%         --
            网络招聘广告(较前月)                                        -2.3%         --
 0130    澳洲零售销售(较前月)                              4月          +0.2%      +0.3%
 0730    瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                5月           52.2       50.9
 0743    意大利Markit/ADACI制造业PMI                       5月           47.3       46.2
 0748    法国Markit制造业PMI                               5月           46.4       45.5
 0753    德国Markit/BME制造业PMI                           5月           49.4       49.0
 0758    欧元区Markit制造业PMI                             5月           48.3       47.8
 0828    英国Markit/CIPS制造业PMI                          5月           51.3       50.2
 1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           5月终值           52.3         --
                                                                               
 1330    加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                5月           53.2         --
 1400    美国建筑支出                                      4月          +0.4%      +0.8%
 1400    美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   5月           49.0       50.7
         美国ISM投入物价分项指数                                         49.5       49.6
  --     美国整体汽车销售(万辆)                            5月          1,531      1,510
  --     韩国汇丰/Markit制造业PMI                          5月           51.1         --
 2301    英国BRC同店零售销售(较上年同期)                   5月          +1.8%      +1.2%
 
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 隋芬; 审校 艾茂林)

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