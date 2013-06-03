主要国家经济指标预测--6月4日****

路透基点：信实工业17.5亿美元再融资计划配置方案出炉--TRLPC

路透3月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，信实工业公司 (RELIANCE INDUSTRIES)17.5亿美元的再融资方案联贷部分配置计划已出 炉。 19家牵头行兼簿记行参与了先行融资，该项融资包括10亿美元2018年 11月13日到期的A部分贷款，以及2亿美元2018年9月12日到期的B部分和5. 5亿美元2020年4月27日到期的C部分。只有A和C部分为联贷计划。消息人 士称，交易将于明日签署。 牵头行兼簿记行包括：澳新银行、美银美林、巴克莱、加拿大丰业银 行、法国巴黎银行、花旗、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、星展 银行、汇丰、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行、National Bank of A bu Dhabi、渣打、三井住友银行、大华银行以及西太平洋银行。 中国银行、摩根大通、韩国产业银行和加拿大出口发展公司作为牵头 行兼簿记行参贷。 A部分最高综合收益91个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LI BOR)加码63.5个基点，C部分最高综合收益106个