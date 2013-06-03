主要国家经济指标预测--6月4日****

路透6月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
6月3-7日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.2% +1.1%
英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同 +2.5% +2.0%
期)
6月4日(二)
GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
间
0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第一季 赤字90 赤字147.0
0130 日本加班工资 4月 -- -3.7%
0430 澳洲央行利率决定 6月 2.75% 2.75%
0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI 5月 49.6 49.4
)
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.3% -0.2%
欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.2% +0.7%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月1日当周 -- -0.9%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差410 逆差388
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差6 顺差0.2
出口(亿加元) 391 404.7
进口(亿加元) 400 404.5
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月1日当周 -- +2.7%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 5月 -- 577.4
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.1
2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 -- 3,288
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
6月3日(一)
GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
间
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 5月 +0.2% --
0130 澳洲企业库存(较前季) 第一季 -0.6% +0.1%
0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 5月 -4.7% --
网络招聘广告(较前月) -2.3% --
0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.3%
0730 瑞士瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 5月 52.2 50.9
0743 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 47.3 46.2
0748 法国Markit制造业PMI 5月 46.4 45.5
0753 德国Markit/BME制造业PMI 5月 49.4 49.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 48.3 47.8
0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 51.3 50.2
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 52.3 --
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 53.2 --
1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 49.0 50.7
美国ISM投入物价分项指数 49.5 49.6
-- 美国整体汽车销售(万辆) 5月 1,531 1,510
-- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 51.1 --
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 5月 +1.8% +1.2%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 隋芬; 审校 艾茂林)