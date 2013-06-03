路透调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策不变，季末效应扰动债市

作者 钟华
路透北京6月3日 - 2013年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。而中国经济短期变化不明显，通胀基本稳定，债市监管与季末效应等因素扰动叠加，可能令中短期券种继续承压，进而推动债市收益率曲线平坦化。
不过，投资者需要关注央行操作对流动性的态度变化，若央行采取资金投放等举措应对市场流动性紧张格局，将有助于削弱季末效应等因素对债市的短期冲击。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行在6月里将会维持3%的一年期存款基准利率不变，这与上月展望时持平。
与此同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率6月会续稳于20%，亦与上期展望时一致。
中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。
调查并显示，6月末10年期国债收益率估值料为3.43%，较5月末下降1个基点(bp)。
2013年第六期展望调查共有44家机构参与。其中银行类参与机构则包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等18家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构6家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列19个关键性指标，包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)
(审校 林高丽)