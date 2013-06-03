重温稿-《中国新债预测》国开行Shibor浮息增发债利差料略低，因资金面或缓解

* 招标品种：国开行2013年第14-17期浮息债二次增发

* 利率基准：三个月Shibor

* 期限及金额：1/3/5/7年，总额不超200亿元人民币

* 招标时间：周二(4日)--1/3年 9:30-10:30；5/7年 9:30-11:10

* 受访人数：7位 (银行、券商）

* 预测区间：-65bp至-50bp、-15bp至-5bp、0bp-10bp、10bp-22bp

* 预测均值：-59bp、-9bp、5bp、17bp

路透上海6月3日 - 中国国家开发银行 周二将第二次增发第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场称为“F4”)。路透调查显示，资金价格仍居于高位，不过Shibro浮息债需求一直尚可，且明日有大量央票和正回购到期，综合考虑手续费返还等因素，预计短端利差水平会略低于二级报价。

“明天(新债招标)还是要看资金面，尤其是短端，不过这周(公开市场)到期量比较大，资金应该会慢慢好转起来，shibor一直需求还也不错。”上海一大型券商交易员称，其预计明日新债短端利差会略低于二级，五年和七年则接近二级。

不过北京一大型商业银行交易员指出，对未来银行间资金面也不能太过乐观，“央行大概率会以回笼为基调，外汇占款增速未来会下降，出钱机构应该不会敞开了出，以求后面自保。”

该交易员给出的利差预测亦略低于二级，不过他指出，考虑到各个期限的手续费返还，折算后，该期增发的Shibor浮息债应略高于同期固息报价。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-50.17bp、-5.63bp、9.55bp及22.14bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3256%、3.7397%、3.9193%及4.0279%。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期。本周累计有2,020亿元的央票和正回购到期。

国家开发银行4月2日首次招标发行14-17期Shibor基准浮息债，5月7日进行了第一次增发，具体各期限中标利差如下：

一年 三年 五年 七年 4月2日首次发行： -65bp -19bp 1bp 19bp 5月7日第一次增发： -60.06bp -11.60bp 3.48bp 15.93bp

国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种。

是次增发具体条款如下:

第14-17期第二次增发 ---------------------------------------------------

发行总量 一/三/五/七年均不超过50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息

利率基准 三个月Shibor

招标时间 6月4日

1/3年：9：30-10：30

5/7年：9：30-11：10

招标方式 全部采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 6月7日/4月8日

分销期 6月5日-6月7日

上市日 一年期6月9日/其余品种6月14日

基本承销额 不设立

付息频率 每三个月

发行人增发权利 保留