《交易视点》中国6月转债市场震荡行情，逢高减持--中信证券

路透北京6月4日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，股市行情略偏正面，而利率市场化推进窗口重新开启和平安转债近期可能获批将是主要的风险因素，预计转债将以震荡行情为主。

如果转债6月出现明显反弹，建议逐步减持工行、石化等转债，民生、中行转债减持必要性不大，电力、同仁转债可以长期持有。

**5月转债指数上涨，估值小幅下降**

5月份披露的经济数据偏弱，宏观流动性趋紧，A股呈现以成长和主题为主的结构性行情，低估值蓝筹涨幅较小。

5月份转债指数上涨3.8%，跑输正股0.2个百分点，估值小幅下降。

**低估值蓝筹股或小幅反弹并以震荡为主**

经济难有起色，资金面料将趋紧，但A股风格转换初现，6月份成长股承压，低估值蓝筹股可能小幅反弹并以震荡行情为主。

（1）经济增长方面，5月份中采PMI虽然略有回升，但基本面没有实质改善，二季度经济增长同比和环比有可能下滑。

（2）资金方面，近期中债登对银行理财交易对手方的限制可能导致季度末银行理财账户的交易链条更长，加之季度末宏观流动性历来偏紧，对A股影响偏负面。

（3）风险偏好方面，市场正逐步形成预期，即“稳增长”政策并非刺激经济增长，在可容忍的经济增速范围内，稳增长措施将主要通过环保、高科技等领域的增量措施来实现。

因此，只要经济不出现失速，成长股将是政策红利的主要受益者，IPO重启可能打击高估值的伪成长股，但在回调之后，成长股仍将是未来的投资主流。

相比之下，有业绩支撑的低估值蓝筹股将受益风格转换而反弹，但估值难以显着提升，预计上涨空间不大。

预计6月份成长股因高估值而短期承压，金融、地产等有业绩支撑的蓝筹股有望受益风格转换而小幅反弹，但仍以震荡行情为主，而产能过剩的传统制造业过仍将难有起色。

**平安转债发行节奏是主要风险点**

转债估值难以提升，平安转债发行节奏是主要风险点。当前，震荡的正股走势对转债估值影响不大，供求关系将趋于主导，影响因素来自三方面：

（1）国投、巨轮提前赎回，新钢、同仁、川投也可能在8月到期或触发转股，未来3个月将释放约80亿的存量资金。

（2）平安转债若获得批文，由于规模达到260亿，并且可能被视为IPO重启的信号，将对大盘转债估值和市场情绪产生较大影响。

（3）基金持有单个公司证券比例不超10%的规定是否修改仍没有定论，后续进展仍需关注。

**转债投资策略**

我们对6月份转债市场持中性略偏谨慎的看法，股市行情略偏正面，而利率市场化推进窗口重新开启和平安转债近期可能获批将是主要的风险因素，预计转债将以震荡行情为主。

如果转债在6月份出现比较明显的反弹，建议逐步减持工行、石化等转债，民生、中行转债减持必要性不大，电力、同仁转债可以长期持有。

银行转债：关注利率市场化推进的风险，建议逢高减持。(完)