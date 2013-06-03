更新版 2-台湾货币市场：期底银行回补积数，资金平稳短率稳于低位

* 期底银行回补积数

* 资金平稳，午后变化不大

* 央行傍晚入场适度冲销

* 短率大致不变 (更新最新数据)

记者 高洁如

路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周一仍在低位。今日为本提存期底最后一个交易日，午后四点银行资金流向明显以后，市场有些小缺小多，真正大额的供需并不多，而央行也适时冲销，5月缴税提存期底算是相当平静。

资金调度人员表示，上周五单日超额准备暴涨至逾1,000亿台币，但多为银行回补积数。上提存期因外资汇入令外商银准备数字暴增，央行在期底最后一日不收隔夜拆款代收。本提存期午后央行适时入场冲销调控，银行间资金小多小缺，资金情势相对平稳。

“旬底最后一日，大家下午也只是小调(整)，没有特别要钱或丢钱。”一位民营银行调度人士说。

不少银行交易人士表示，今日提存期最后一日央行入市冲销部分多余资金，整体市场资金情势趋向平稳。

台湾央行稍早表示，将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外,一位熟知此事的消息人士表示，央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率则在0.380-0.43%，上日在0.38-0.44%。

**短票持平**

在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期最后一日，市场票源不多，大型银行仍出来买票，整体短票市场利率变化不大。

今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。

台湾央行周一存单到期金额2,786.55亿台币，存单发行金额2,789.55亿台币。

本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周二4,195.20亿、周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为279亿台币，超额准备为4,876亿，加计前期1%的超额准备为5,707亿台币。

**债券RP利率靠向区间低档**

债券市场附买回(RP)成交利率向区间低档调整。在经历上月底不太有感觉的缴税紧缩效应后，市场预料本月资金状况可能更加宽松，有部分证券商将公司债RP利率向低端调整，但多数仍维持在既有水准不变。

一大型证券商资金调度人士表示，由于上月底的缴税紧缩效应不明显，且明日进入新一旬提存期，银行将可负数操作，找券需求会更加明显，因此今日无论公司债到期续做或是新做，RP利率一律调低1个基点至0.72%。

另一证券商交易员则表示，今日是将偏区间高点的公债RP利率，藉由到期往低档调整。至于公司债利率则没有变动。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。