《交易视点》坚定看好债市，汇丰PMI预示未来长端利率将下行--中金

路透北京6月4日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，流动性的收缩对经济的负面冲击以及对通胀的压制作用远胜于对债市的压制作用，先紧的过程是为后续的放松奠定基础的，因此坚定低看好债市。

从国内来看，汇丰PMI所反映的经济动能进一步走弱，也预示着未来长端利率将进一步下行。

**PMI小幅回升难改经济悲观预期**

5月份中采PMI小幅回升，超出市场预期，环比变动强于季节性，也与汇丰PMI形成背离。不过从绝对水平看，PMI仍然处于较低水平。我们认为PMI的小幅回升难以改变市场对经济的悲观预期。

首先，从分项看，贡献最大的仍然是生产而不是新订单，显示需求并未有效改善，PMI回升的持续性存疑。

其次，在原材料库存保持稳定的情况下产成品库存出现回升，显示后者并非企业主动补库存的结果，而是产出缺口缩小所致，对PMI影响偏负面。

第三，分行业看，需求恢复较明显的主要有两类，一类是能源、钢铁、有色等原材料行业，前期产品价格的快速下跌使产品竞争力有所回升，对需求有一定的刺激，而这些需求更多来自外需；随着价格回升需求将很快收缩。

另一类是烟酒、饮料、食品等消费类行业，需求在经历了前期的快速下滑之后可能有所反弹，但前瞻性地看，在中央反腐力度不减，居民就业迟迟未见改善的情况下，这类行业需求的恢复也难以持续。

**空即是多**

我们在上一期周报中提到：今年中国出现了两大背离，一个背离是金融套利导致货币增速虚高与疲弱的经济基本面形成了背离；另一个背离是在经济相对疲弱以及美元走强的情况下，人民币相对于美元和一篮子货币持续升值。

这两大背离都导致了资金面的相对宽松。两大背离的纠正可能引发货币和流动性的收缩，前者是对广义流动性的收缩；后者是对狭义流动性的收缩。

从市场最近的表现来看，“先紧”的过程已经逐步有所体现。表现为票据利率和短期协议存款利率已经开始上升。

在狭义流动性层面，上周回购利率上升已体现出银行间市场资金面收紧的趋势。短期内日圆的阶段性升值，以及美元中长期的升值都会引发人民币升值预期的转变。

热钱资金流向的改变可能逐步推高短端利率。货币市场利率的上升可能会冲击短期债券。中长期债券在此过程中可能也会面临收益率上升的压力。但我们并不因此看空债市，相反，我们更加坚定对债市的看好。因为流动性的收缩对经济的负面冲击以及对通胀的压制作用远胜于对债市的压制作用，先紧的过程是为后续的放松奠定基础的。

尽管近期全球大部分国家国债收益率有所上升，但中国国债收益率与海外发达国家国债收益率的相关性不及与美元之间的相关性，美元则会进一步压制大宗商品价格，有利于国内长期债券。

此外，从国内来看，汇丰PMI所反映的经济动能进一步走弱，也预示着未来长端利率将进一步下行。(完)