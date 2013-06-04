台湾货币市场：6月4日及本提存期资金预期变化一览表

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透台北6月4日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期4,195.20亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--台银将营所税款转入国库。2012年6月初营所税自缴税额约2,000余亿台币。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)4,869.45亿台币 ： 4,085.90-4195.2+ 2309.2+2669.55
06/04 4,195.20亿台币
06/05 1,662.00亿台币
06/06 4,191.60亿台币
06/07 837.20亿台币
06/10 3,079.15亿台币
06/11 713.00亿台币
06/12 725.80亿台币
06/13 2,646.00亿台币
06/14 3,559.00亿台币
06/17 3,993.20亿台币
06/18 1,543.50亿台币
06/19 3,697.50亿台币
06/20 3,882.50亿台币
06/21 1,557.00亿台币
06/22 11.00亿台币
06/24 3,233.50亿台币
06/25 1,259.00亿台币
06/26 334.00亿台币
06/27 2,627.25亿台币
*06/28 2,383.70亿台币
*07/01 2,722.55亿台币
07/02 46.00亿台币
07/03 165.00亿台币
--国库券到期550亿台币
6/14：财101-10期国库券，天期182天期，金额300亿台币。
6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--6/7：个人综合所得税信用卡缴纳扣款，直接由银行经财金公司缴入国库。去年信用卡缴税总额400余亿台币。
--6/7：个人综合所得税指定金融机构帐户首次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度首批扣款金额600余亿台币。 *--6/10：央行发行364天期存单，金额1,000亿台币，6月7日标售。
--6/14：个人综合所得税指定金融机构帐户第二次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第二批扣款金额10余亿台币。
--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿余台币。
--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。