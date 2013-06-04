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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：6月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月4日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期4,195.20亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

--台银将营所税款转入国库。2012年6月初营所税自缴税额约2,000余亿台币。 ---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)4,869.45亿台币 ： 4,085.90-4195.2+ 2309.2+2669.55

06/04 4,195.20亿台币

06/05 1,662.00亿台币

06/06 4,191.60亿台币

06/07 837.20亿台币

06/10 3,079.15亿台币

06/11 713.00亿台币

06/12 725.80亿台币

06/13 2,646.00亿台币

06/14 3,559.00亿台币

06/17 3,993.20亿台币

06/18 1,543.50亿台币

06/19 3,697.50亿台币

06/20 3,882.50亿台币

06/21 1,557.00亿台币

06/22 11.00亿台币

06/24 3,233.50亿台币

06/25 1,259.00亿台币

06/26 334.00亿台币

06/27 2,627.25亿台币

*06/28 2,383.70亿台币

*07/01 2,722.55亿台币

07/02 46.00亿台币

07/03 165.00亿台币

--国库券到期550亿台币

6/14：财101-10期国库券，天期182天期，金额300亿台币。

6/21：财101-3期国库券到期，天期364天，金额250亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--6/7：个人综合所得税信用卡缴纳扣款，直接由银行经财金公司缴入国库。去年信用卡缴税总额400余亿台币。

--6/7：个人综合所得税指定金融机构帐户首次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度首批扣款金额600余亿台币。 *--6/10：央行发行364天期存单，金额1,000亿台币，6月7日标售。

--6/14：个人综合所得税指定金融机构帐户第二次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第二批扣款金额10余亿台币。

--6/28：个人综合所得税指定金融机构帐户第三次扣款。税款由各银行转入台银，次日入帐国库。2012年度第三批扣款金额1亿余台币。

--6/28：财政部增额发行102/6期公债，金额350亿元，年期为10年期，25日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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