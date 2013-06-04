《交易视点》中国煤炭行业景气下滑，降低高收益债仓位--中金

路透北京6月4日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略双周报认为，煤炭行业景气下滑，今年1季度财务数据相比去年有显着恶化，部分指标甚至较上轮行业周期底部2009年更差，对债券可能有估值压力。

我们建议，战略上持有的同时适当拉长中高等级品种久期，并逐步提升组合评级中枢，目前阶段性供需关系的改善是较好的降低高收益债仓位的时机。

**煤炭行业景气恶化，重点关注部分个券**

12 年以来受下游行业景气下行影响，煤炭需求和价格大幅下滑。后续看，煤炭价格在目前位置已有支撑，但在宏观经济显着复苏前行业难言反转，动力煤仍将低位震荡，而焦煤短期内可能仍有小幅下跌空间。

本轮行业景气下滑对于债券发行人的盈利、现金流和偿债指标的影响较大，12 年年报和13 年1 季度财务数据相比去年有显着恶化，部分指标甚至较上轮行业周期底部——09 年更差：

第一，盈利方面，由于煤价下跌，债券发行人收入、毛利率、净利润较去年同期全面下滑，1 季度接近一半发行人净利润亏损；

第二，现金流方面，由于盈利下滑以及应收账款、存货的增长，经营现金流恶化更显着，而投资未见收缩，12 年自由现金流缺口同比扩大了86%；

第三，盈利和现金流的恶化影响到资产负债表，发行人资产负债率和短期债务规模进一步提升，虽然货币资金有所增长，但仍有一半以上发行人货币资金/短期债务流动性指标较11 年底恶化，并已明显低于09 年底水平。

尽管短期内我们认为煤炭行业爆发大面积信用风险的可能性仍然较小，但提醒投资者关注部分短期流动性紧张或连续亏损的发行人，至少债券可能有估值压力，对于涉及交易所上市的债券，还可能有连续亏损暂停上市的流动性风险，包括13 同煤债、08 云煤化、10 煤气01、10 煤气02、11 山煤债、09 永煤债和09 山煤化等7 支。

**市场回顾和展望：趁供需关系较好降低高收益债仓位**

近两周市场走势基本符合我们此前三个判断中的两个：一是信用债整体持有风险仍然较小，尤其以中高等级为主的品种仍具有配置价值，二是中高等级期限利差仍有压缩空间，组合久期仍可适当拉长。

但第三个判断即中长期看评级利差逐步拉大尚未出现，尤其近期资金面较紧的情况下高收益债仍然表现坚挺，与高收益债供给阶段下降有较大关系。

其中城投企业债的供给较前期明显下降，剔除之前的年报季节性因素外，近期发改委对申请发债企业进行专项检查也应该是主要原因：防风险和加强影子银行监管对于高收益债需求端的影响可能是逐步的，但对供给端的影响可能更为直接，从而短期内体现为供需关系的改善。

不过这种并非源于城投企业内在融资需求下降的主动收缩，而是政策限制导致的被动供给收缩，若持续时间较长，更可能表现为城投债的再融资风险加大，并倒逼政策放松，供给再次上升。

我们一直认为，由于城投企业缺乏自身现金流偿债能力，因此再融资政策一直是决定城投债信用资质、市场信用风险偏好、从而市场走势的最主要因素，相比之下，供需关系更多的是对市场风险偏好的反映而非决定因素。

尽管政策取向不会导致城投债出现系统性实质违约，但阶段性再融资收紧导致的市场风险偏好变化和短期波动仍然有可能出现，尤其是在目前绝对收益率和利差均处于历史最低水平，后续资金面状况不确定性有所加大的情况下。

投资策略上，我们仍然维持之前的三个判断，建议战略上持有的同时适当拉长中高等级品种久期，并逐步提升组合评级中枢，目前阶段性供需关系的改善是较好的降低高收益债仓位的时机。

此外，铁路总公司首期中票招标利率高于预期，主要与银行授信集中度问题没有解决，大行需求仍然偏弱有关。在这一问题得到解决前，铁道中票相比其他超AAA 品种的溢价难以收窄，交易性机会未必更好，不过配置价值更高。

**评级调整：负面评级行动继续增加，超日降级至 CCC**

最近两周共单独公告了12 项评级行动，其中7 项为负面评级行动，我们将云维、星湖和天利高新评分下调一小档，其余评分均维持不变。

值得注意的是，本次负面评级行动主要集中在煤炭、化工、钢铁等周期性行业，反映的是周期性行业发行人在景气下行时的盈利和现金流恶化，后续这些行业的发行人可能还会陆续涉及负面评级行动。

另外5 项为正面评级行动，我们将大唐潮州和龙盛主体评分上调一小档，其余评分均维持不变。本次评级行动涉及4 支公司债，其中10 重钢债、11 云维债和11 星湖债评级调整前均在上交所上市且可质押回购，本次下调后将丧失回购资格。

11超日债将于7 月8 日暂停上市，且恢复上市无望，目前看该债券很可能实质违约，最终回收率也会较低，继续建议回避。(完)