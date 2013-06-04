重温稿-台湾货币市场：期底银行回补积数，资金平稳短率稳于低位

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 期底银行回补积数
* 资金平稳，午后变化不大
* 央行傍晚入场适度冲销
* 短率大致不变
记者 高洁如
路透台北6月3日 - 台湾银行间短率周一仍在低位。今日为本提存期底最后一个交易日，午后四点银行资金流向明显以后，市场有些小缺小多，真正大额的供需并不多，而央行也适时冲销，5月缴税提存期底算是相当平静。
资金调度人员表示，上周五单日超额准备暴涨至逾1,000亿台币，但多为银行回补积数。上提存期因外资汇入令外商银准备数字暴增，央行在期底最后一日不收隔夜拆款代收。本提存期午后央行适时入场冲销调控，银行间资金小多小缺，资金情势相对平稳。
“旬底最后一日，大家下午也只是小调(整)，没有特别要钱或丢钱。”一位民营银行调度人士说。
不少银行交易人士表示，今日提存期最后一日央行入市冲销部分多余资金，整体市场资金情势趋向平稳。
台湾央行稍早表示，将于周五(7日)标售1,000亿台币的364天期存单，10日交割。另外,一位熟知此事的消息人士表示，央行将于6月27日(周四)召开第二季全体理监事会议。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率则在0.380-0.43%，上日在0.38-0.44%。
**短票持平**
在短票市场方面，资金调度人员表示，提存期最后一日，市场票源不多，大型银行仍出来买票，整体短票市场利率变化不大。
今日短票利率大致在0.68-0.69%，同于上日。
台湾央行周一存单到期金额2,786.55亿台币，存单发行金额2,789.55亿台币。
本周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，本周余日的存单到期情况为：周二4,195.20亿、周三1,662亿、周四4,191.6亿、周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为279亿台币，超额准备为4,876亿，加计前期1%的超额准备为5,707亿台币。
**债券RP利率靠向区间低档**
债券市场附买回(RP)成交利率向区间低档调整。在经历上月底不太有感觉的缴税紧缩效应后，市场预料本月资金状况可能更加宽松，有部分证券商将公司债RP利率向低端调整，但多数仍维持在既有水准不变。
一大型证券商资金调度人士表示，由于上月底的缴税紧缩效应不明显，且明日进入新一旬提存期，银行将可负数操作，找券需求会更加明显，因此今日无论公司债到期续做或是新做，RP利率一律调低1个基点至0.72%。
另一证券商交易员则表示，今日是将偏区间高点的公债RP利率，藉由到期往低档调整。至于公司债利率则没有变动。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间于上周走低至0.55-0.61%，今日维持不变；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯/黄凯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。