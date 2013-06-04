路透基点：益登科技启动等值12亿台币五年期融资案--RLPC

路透香港6月3日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，牵头行兼簿记行台湾合作金库已启动台湾上市公司益登科技的等值12亿台币(4,000万美元)五年期融资案。

本案分为A部分8亿台币定期贷款，用于再融资，以及B部分等值4亿台币循环信贷，可以台币和美元动用，用作营运资金。

台币部分贷款利率为较二级市场商票利率加码90个基点，税前利率最低为1.8%。美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，若Libor和台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)之差超过30个基点，借款方将支付超出部分利率。

银行受邀参与本案。承贷至少3亿台币，获得牵头行头衔，前端费用为12个基点；承贷2-2.99亿台币，前端费用为8个基点。

承诺费用为25个基点。

A部分将分五次每半年等额偿还，之前有三年的宽限期，平均年限为四年。B部分将从第36个月开始分五次每半年等额扣减。

贷款规模的调整幅度可能在上下25%。

回覆期截至6月21日。

本次交易将用于为借款方2010年11月时签署的等值20亿台币五年期融资案进行再融资。该笔贷款的利率根据借款方的债务与净值之比作出调整。台币部分利率为较二级市场商票利率加码70-80个基点。美元部分利率为较Libor加码65-75个基点。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)