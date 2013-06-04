更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应丰沛

(更正：正文第四段译文有误，应为“购买最多40万吨石脑油”，而非“出售最多40万吨石脑油”)

路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油价格周一报在一个月低位每吨850美元，石脑油裂解价差则触及5月22日以来最低，每吨97.98美元，因供应丰沛，且石化生产商因还在进行定期合约谈判，使得现货交易偏淡。

科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp，KPC)将从周一起在伦敦与亚洲买家，举行2013年8月-2014年7月交货石脑油的谈判。这将受到市场密切关注，因将为即将登场的阿布扎比国家石油公司(ADNOC)同样期间交货的石脑油磋商奠下基础。

ADNOC下周将在日本与买家讨论价格水准，之后将举行正式定期合约磋商。

另外，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已与卖家签订石脑油定期合约，购买最多40万吨石脑油，预定到货期从2013年7月到2014年6月，成本加运费(C&F)为每吨较日本报价升水7.75美元。

贸易商STO Maldives向印度石油公司(Indian Oil Corp，IOC)买进一船6月装运现货石脑油。STO Maldives向IOC买进6月20-22日自Dahej出货船货，据传离岸价格(FOB)为较IOC计算公式每吨升水22.10美元。

亚洲汽油裂解价差则触及两个月高点每桶11.13美元，因交易商预期印度受炼厂停工和维修影响，有强劲的进口需求。(完)

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