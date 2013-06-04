更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供应丰沛

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(更正：正文第四段译文有误，应为“购买最多40万吨石脑油”，而非“出售最多40万吨石脑油”)
路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油价格周一报在一个月低位每吨850美元，石脑油裂解价差则触及5月22日以来最低，每吨97.98美元，因供应丰沛，且石化生产商因还在进行定期合约谈判，使得现货交易偏淡。
科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp，KPC)将从周一起在伦敦与亚洲买家，举行2013年8月-2014年7月交货石脑油的谈判。这将受到市场密切关注，因将为即将登场的阿布扎比国家石油公司(ADNOC)同样期间交货的石脑油磋商奠下基础。
ADNOC下周将在日本与买家讨论价格水准，之后将举行正式定期合约磋商。
另外，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已与卖家签订石脑油定期合约，购买最多40万吨石脑油，预定到货期从2013年7月到2014年6月，成本加运费(C&F)为每吨较日本报价升水7.75美元。
贸易商STO Maldives向印度石油公司(Indian Oil Corp，IOC)买进一船6月装运现货石脑油。STO Maldives向IOC买进6月20-22日自Dahej出货船货，据传离岸价格(FOB)为较IOC计算公式每吨升水22.10美元。
亚洲汽油裂解价差则触及两个月高点每桶11.13美元，因交易商预期印度受炼厂停工和维修影响，有强劲的进口需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。