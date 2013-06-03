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债券 | 2013年 6月 3日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%，投标倍数为4.97

路透华盛顿6月3日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.040 低值 0.020 投资 0.046 价格 99.988625 高值得标比率 22.85% 投标倍数 4.97 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,683,700 总投标 149,012,722,700 竞争性投标得标 29,359,161,000 非竞争性投标得标 441,522,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/06 到期日 2013/09/05 CUSIP码 912796AZ2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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