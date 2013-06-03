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债券 | 2013年 6月 3日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.080%，投标倍数为5.15

路透华盛顿6月3日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.070 低值 0.050 投资 0.081 价格 99.959556 高值得标比率 12.39% 投标倍数 5.15 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,574,900 总投标 128,827,441,400 竞争性投标得标 23,914,705,500 非竞争性投标得标 410,869,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/06/06 到期日 2013/12/05 CUSIP码 912796BN8 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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