金砖国家：6月3日股汇市收盘纵览

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透6月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月3日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低10.33点或1.02%，报998.55点。
中国股市：沪综指收盘微跌，官方和汇丰PMI背离令市场趋谨慎。
香港股市：下滑0.5%，为连续第四天收低。
中国汇市：人民币收盘微升，购汇延续而元首访美提供短期支撑。
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印度股市：连续第二日收低，至近一个月最低收位。汇丰调查显示，5月制造业为逾四年来首次萎缩，表明新财年伊始经济仍脆弱，亦令股市承压。标BSE指数 下跌0.76%或149.82点，报19,610.48点，为5月3日以来最低收位。NSE指数 亦跌0.78%或46.65点，报5,939.30点，为4月30日以来最低收位，亦连续第二日收在关键水准6,000点下方。
印度汇市：印度卢比连续第五日下跌，印度股市跌势令其承压，且投资者降低对下月央行降息预期的同时，对经济成长疑虑持续。卢比兑美元 收报56.76/77，为2012年6月28日以来最低收位，盘中一度触及56.8250，亦为2012年6月28日以来最低水准。上日收盘价为56.4950/5050。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,319.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.91%至719.16点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.54%，报31.7790卢布，卢布兑欧元 跌0.19%，至41.6000卢布。
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巴西股市：上扬，从六周低位反弹，因巴西雷亚尔疲软提振对淡水河谷等矿企出口收入上升的预期。圣保罗交易所Bovespa指数 升0.82%至53,944.36点。
拉美汇市：巴西雷亚尔随拉美货币一同走高，美国疲弱制造业数据提供支撑。
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南非股市：周一跌逾2%，资源类股下滑。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌2.76%至36,561.35点。综合指数 收低2.52%，至40,957.61点。
南非汇市：兰特结束连跌走势出现反弹，但仍可能受利空消息打压。 (完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。