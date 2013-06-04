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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:09 BJT

金砖国家：6月3日股汇市收盘纵览

路透6月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月3日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低10.33点或1.02%，报998.55点。

中国股市：沪综指收盘微跌，官方和汇丰PMI背离令市场趋谨慎。

香港股市：下滑0.5%，为连续第四天收低。

中国汇市：人民币收盘微升，购汇延续而元首访美提供短期支撑。

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印度股市：连续第二日收低，至近一个月最低收位。汇丰调查显示，5月制造业为逾四年来首次萎缩，表明新财年伊始经济仍脆弱，亦令股市承压。标BSE指数 下跌0.76%或149.82点，报19,610.48点，为5月3日以来最低收位。NSE指数 亦跌0.78%或46.65点，报5,939.30点，为4月30日以来最低收位，亦连续第二日收在关键水准6,000点下方。

印度汇市：印度卢比连续第五日下跌，印度股市跌势令其承压，且投资者降低对下月央行降息预期的同时，对经济成长疑虑持续。卢比兑美元 收报56.76/77，为2012年6月28日以来最低收位，盘中一度触及56.8250，亦为2012年6月28日以来最低水准。上日收盘价为56.4950/5050。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,319.010点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.91%至719.16点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.54%，报31.7790卢布，卢布兑欧元 跌0.19%，至41.6000卢布。

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巴西股市：上扬，从六周低位反弹，因巴西雷亚尔疲软提振对淡水河谷等矿企出口收入上升的预期。圣保罗交易所Bovespa指数 升0.82%至53,944.36点。

拉美汇市：巴西雷亚尔随拉美货币一同走高，美国疲弱制造业数据提供支撑。

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南非股市：周一跌逾2%，资源类股下滑。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌2.76%至36,561.35点。综合指数 收低2.52%，至40,957.61点。

南非汇市：兰特结束连跌走势出现反弹，但仍可能受利空消息打压。 (完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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