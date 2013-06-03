南非汇市：兰特结束连跌走势出现反弹，但仍可能受利空消息打压

标题新闻：意大利3月制造业企业信心升至107.1，为2007年12月以来最高
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路透约翰内斯堡6月3日 - 南非兰特兑美元周一终止连续六个交易日的跌势，跳涨逾2%，而美元普遍走软。此前公布的美国制造业数据较为疲弱，支持美联储继续推行经济刺激举措的观点。
兰特/美元 攀升至三日高点9.8250，周五收盘报10.0550。
公债价格亦随之走高，因外国投资者在上周抛售逾50亿兰特南非债券后，如今又重返这一高收益债券市场。
“考虑到此间市场的回报还是不错的，因此市场最近几天看起来已经超卖，”约翰内斯堡一位债券交易员说。
2026年到期债券 收益率跌12个基点，收报7.465%，2015年到期债券 收益率跌8.5基点报5.67%。
兰特是上周兑美元表现最差的五支货币之一，而在周一却表现出众。不过其反弹有可能只是昙花一现。兰特在上周跌破10兰特大关，因投资者担心矿产业劳资纠纷将阻挠该国今年的经济成长。
兰特在周一稍早曾一度下跌0.04兰特，因有消息称在Lonmin矿山有一名工会成员遭到枪杀，令市场忧虑该国铂金产区可能又将陷入暴力冲突之中。(完)
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(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PM