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债券 | 2013年 6月 4日 星期二 07:19 BJT

南非汇市：兰特结束连跌走势出现反弹，但仍可能受利空消息打压

路透约翰内斯堡6月3日 - 南非兰特兑美元周一终止连续六个交易日的跌势，跳涨逾2%，而美元普遍走软。此前公布的美国制造业数据较为疲弱，支持美联储继续推行经济刺激举措的观点。

兰特/美元 攀升至三日高点9.8250，周五收盘报10.0550。

公债价格亦随之走高，因外国投资者在上周抛售逾50亿兰特南非债券后，如今又重返这一高收益债券市场。

“考虑到此间市场的回报还是不错的，因此市场最近几天看起来已经超卖，”约翰内斯堡一位债券交易员说。

2026年到期债券 收益率跌12个基点，收报7.465%，2015年到期债券 收益率跌8.5基点报5.67%。

兰特是上周兑美元表现最差的五支货币之一，而在周一却表现出众。不过其反弹有可能只是昙花一现。兰特在上周跌破10兰特大关，因投资者担心矿产业劳资纠纷将阻挠该国今年的经济成长。

兰特在周一稍早曾一度下跌0.04兰特，因有消息称在Lonmin矿山有一名工会成员遭到枪杀，令市场忧虑该国铂金产区可能又将陷入暴力冲突之中。(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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