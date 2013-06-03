版本:
中国
债券 | 2013年 6月 4日 星期二 07:24 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔随拉美货币一同走高，美国疲弱制造业数据提供支撑

路透里约热内卢6月3日 - 拉美货币周一小幅走高，之前公布的数据显示美国制造业萎缩至将近四年低点，投资者对于美联储撤回经济刺激举措的预期也随之降温。

过去两周拉美货币下跌，因美联储可能削减购债计划规模的担忧挥之不去。联储的购债行动促使寻求高收益的美元资金不断流向新兴市场。

随着经济复苏信号的显现，美联储准备收回刺激举措的预期有所升高，但周一的制造业数据表明，美国经济可能陷入疲弱阶段。

巴西雷亚尔/美元 在上周五挫跌至四年低点后周一上涨0.3%，投资者认为央行将入市干预以阻止本币进一步下滑，这亦支撑了雷亚尔走势。巴西央行在周五收市后进行了一次调查，评估投资者对传统货币互换的需求。货币互换是央行用于推高雷亚尔汇率的工具选项。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 白云)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐