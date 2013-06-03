拉美汇市：巴西雷亚尔随拉美货币一同走高，美国疲弱制造业数据提供支撑

标题新闻：意大利3月制造业企业信心升至107.1，为2007年12月以来最高
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路透里约热内卢6月3日 - 拉美货币周一小幅走高，之前公布的数据显示美国制造业萎缩至将近四年低点，投资者对于美联储撤回经济刺激举措的预期也随之降温。
过去两周拉美货币下跌，因美联储可能削减购债计划规模的担忧挥之不去。联储的购债行动促使寻求高收益的美元资金不断流向新兴市场。
随着经济复苏信号的显现，美联储准备收回刺激举措的预期有所升高，但周一的制造业数据表明，美国经济可能陷入疲弱阶段。
巴西雷亚尔/美元 在上周五挫跌至四年低点后周一上涨0.3%，投资者认为央行将入市干预以阻止本币进一步下滑，这亦支撑了雷亚尔走势。巴西央行在周五收市后进行了一次调查，评估投资者对传统货币互换的需求。货币互换是央行用于推高雷亚尔汇率的工具选项。(完)
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(编译 郑茵 审校 白云)
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* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PM