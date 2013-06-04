美国与加拿大经济指标预测--6月4日-6月11日****

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *6月3日当周 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月1日当周 -- -0.9% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差410 逆差388 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差5.5 顺差0.2 出口(亿加元) 393 404.7 进口(亿加元) 400.3 404.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月1日当周 -- +0.6% 1345 美国ISM-纽约企业活动指数 5月 -- 577.4 1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.1 6月5日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月31日当周 -- 721.4 美国再融资指数 -- 3,723.3 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 5月 增加16.5 增加11.9 1230 加拿大建筑许可 4月 -4.0% +8.6% 1230 美国非农业生产率环比年率 第一季修正值 +0.7% +0.7% 单位劳工成本 +0.5% +0.5% 1400 美国工厂订单 4月 +1.5% -4.9% 1400 美国耐久财订单 4月修正值 -- +3.3% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.3% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.1% 扣除飞机的非国防资本财 -- +1.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.5 53.1 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 3.8121 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月1日当周 34.5 35.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.725 续请失业金人数(万人) 5月25日当周 298 298.6 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.9 经季节调整PMI 57.0 52.2 -- 美国ICSC连锁店销售 5月 -- +2.7% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加17.0 增加16.5 民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加17.6 失业率 7.5% 7.5% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.3 持平 1230 加拿大就业岗位(万个) 5月 增加1.5 增加1.25 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) -- 增加3.6 兼职就业人数(万人) -- 减少2.36 就业参与率 66.5% 66.5% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月31日当周 -- 130.7 1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加120 增加79.7 *6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1215 加拿大房屋开工(万户) 5月 -- 17.49 1400 美国就业指数 5月 -- 111.7 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 5月 -- 92.1 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月8日当周 -- -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月8日当周 -- -- 1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.3% +0.4% 趸售销售 持平 -1.3% (完)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静