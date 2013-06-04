《中国报摘》--中国证券报6月4日

* 头版头条:

--中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布数据显示，5月中国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落0.2个百分点。同日公布的5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.2%，创八个月新低。

* 其他:

--中国人民银行行长周小川日前表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。

--记者视点文章称，考虑美国经济向好等因素，未来中国外汇占款增速将放缓，5月外汇占款规模可能比前四个月明显下降。从社会融资总量来考察，这或是一个收缩信号。

--6月3日是证券公司获准向证监会申请开展公募基金业务的第一个工作日，但不少券商在接受记者采访时却表示，虽然紧锣密鼓地筹备多时，但申请递交却并不容易，券商公募业务疑似卡壳。

--记者获悉，由国资委牵头拟订的深化国有企业改革的意见经过多次征求意见，目前已进入最后修改阶段，反馈信息显示，进一步明确国资分类监管思路将成为其重要内容之一。

--台湾金融监管机构表示，已发函同步开放大陆银行、保险的合格境内机构投资者(QDII)可来台投资证券市场及期货。

--最新数据显示，5月份，中国10个典型城市土地成交均价为3,015元人民币/平方米，环比增长15.7%，同比增长215.7%，已连续八个月同比正增长。（完）