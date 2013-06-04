《中国报摘》--中国证券报6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 头版头条:
--中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布数据显示，5月中国非制造业商务活动指数为54.3%，比上月回落0.2个百分点。同日公布的5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.2%，创八个月新低。
* 其他:
--中国人民银行行长周小川日前表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。
--记者视点文章称，考虑美国经济向好等因素，未来中国外汇占款增速将放缓，5月外汇占款规模可能比前四个月明显下降。从社会融资总量来考察，这或是一个收缩信号。
--6月3日是证券公司获准向证监会申请开展公募基金业务的第一个工作日，但不少券商在接受记者采访时却表示，虽然紧锣密鼓地筹备多时，但申请递交却并不容易，券商公募业务疑似卡壳。
--记者获悉，由国资委牵头拟订的深化国有企业改革的意见经过多次征求意见，目前已进入最后修改阶段，反馈信息显示，进一步明确国资分类监管思路将成为其重要内容之一。
--台湾金融监管机构表示，已发函同步开放大陆银行、保险的合格境内机构投资者(QDII)可来台投资证券市场及期货。
--最新数据显示，5月份，中国10个典型城市土地成交均价为3,015元人民币/平方米，环比增长15.7%，同比增长215.7%，已连续八个月同比正增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。