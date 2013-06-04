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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:09 BJT

东京汇市：美元多头受美国制造业数据疲弱打击，澳元走势关注澳洲央行利率决定

交易员保持警惕，以防日本当局对日圆升势提出异议。日圆上涨令原本已在下挫的股市承压。

美元兑商品货币的跌势甚至更为剧烈。澳元兑美元 上扬超过2%至0.9792美元，创出约一年来最大单日涨幅，进一步远离5月29日触及的19个月低点0.9528。

近期推动澳元走势的力量，将是澳洲央行0430GMT公布的政策决议。

外界广泛预期澳洲央行会维持隔夜拆款利率在2.75%的纪录低位。市场预估降息25个基点的机率仅有八分之一，不过澳元突然扬升可能导致决议结果很有悬念。

“实体经济中持续存在闲置产能，澳洲央行可能将降息大门敞开至今年下半年，除此之外也没有更多选择，因为央行的目的在于刺激经济复苏增强。”DailyFX外汇分析师David Song说。

“央行可能别无选择，只能让降息周期延展至今年下半年，以此来鼓舞更强劲的经济复苏。”(完)

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