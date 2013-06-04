欧洲经济指标预测--6月4日-6月11日****

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月3日当周 6月3-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.2% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +2.5% +2.0% 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 49.6 49.4 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.3% -0.2% 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.2% +0.7% 6月5日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 47.5 47.0 0748 法国Markit服务业PMI 5月 44.3 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.3 0753 德国Markit服务业PMI 5月 49.8 49.8 0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 47.5 47.5 欧元区Markit综合PMI 47.7 47.7 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 53.0 52.9 0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -0.2% -0.2% 欧元区区内生产总值(GDP)(较上年同期) -1.0% -1.0% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% -0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) -0.8% -2.4% 6月6日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.60% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% 持平 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.6% -0.6% 1000 德国工业订单 4月 -1.0% +2.2% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 6月 0.50% 0.50% 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +0.2% +0.5% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +0.8% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差176 0645 法国预算(亿欧元) 截至4月 -- 赤字310.3 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 409.00 法国出口(亿欧元) -- 362.04 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差36 逆差34.7 英国全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差90.6 1000 德国工业生产(较前月) 4月 持平 +1.2% * 6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.1% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.9% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- -5.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负15.6 0900 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第一季 -- 1.4% 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- -1.4% 制造业产出(较前月) -- +1.1% (较上年同期) -- -1.4% (完)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静