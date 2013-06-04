中国证券：券商柜台市场有望互联互通，正式推出已进入倒计时--报载

路透上海6月4日 - 据上海证券报周二报导，中国证券业协会5月底在北京组织多家券商召开了私募产品与转让系统业务培训，这一系统旨在解决证券公司柜台市场的互联互通以及与其他市场的联通，正式推出已进入倒计时阶段，最快将于6月面世。

报导指出,证券公司私募产品报价与转让系统是为证券公司柜台市场提供报价信息集中展示服务和为证券公司发行、销售和转让私募产品提供辅助服务的开放性专业化电子平台。

”报价系统可以实现证券公司柜台业务的互通互联，系统投入运营后，投资者可通过到证券公司开户购买到其他证券公司柜台市场中的产品。”一位参加会议的上海券商人士表示，目前报价系统已基本完成建设工作，并有望在6月初进行联网测试。

报价系统目前明确定位于私募市场，主要是为证券公司柜台业务创设、开发、管理的金融产品以及衍生产品、私募股权、私募债等提供流动性服务。某小型券商人士指出，未来在政策支持下，还有望实现公募产品的销售，比如上市公司的私募发行等。

业内人士透露，报价系统联网测试通关后，前期通过协会专业评价获得的柜台市场试点资格的15家券商就必须将其已发行的柜台产品向报价系统报备。同时，协会也有望重启柜台市场专业评价工作。