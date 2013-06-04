中国证券：券商柜台市场有望互联互通，正式推出已进入倒计时--报载

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透上海6月4日 - 据上海证券报周二报导，中国证券业协会5月底在北京组织多家券商召开了私募产品与转让系统业务培训，这一系统旨在解决证券公司柜台市场的互联互通以及与其他市场的联通，正式推出已进入倒计时阶段，最快将于6月面世。
报导指出,证券公司私募产品报价与转让系统是为证券公司柜台市场提供报价信息集中展示服务和为证券公司发行、销售和转让私募产品提供辅助服务的开放性专业化电子平台。
”报价系统可以实现证券公司柜台业务的互通互联，系统投入运营后，投资者可通过到证券公司开户购买到其他证券公司柜台市场中的产品。”一位参加会议的上海券商人士表示，目前报价系统已基本完成建设工作，并有望在6月初进行联网测试。
报价系统目前明确定位于私募市场，主要是为证券公司柜台业务创设、开发、管理的金融产品以及衍生产品、私募股权、私募债等提供流动性服务。某小型券商人士指出，未来在政策支持下，还有望实现公募产品的销售，比如上市公司的私募发行等。
业内人士透露，报价系统联网测试通关后，前期通过协会专业评价获得的柜台市场试点资格的15家券商就必须将其已发行的柜台产品向报价系统报备。同时，协会也有望重启柜台市场专业评价工作。
中国证券业协会去年底发布《证券公司柜台交易业务规范》，此举宣告券商柜台市场启动。首批进行试点的包括海通证券、广发证券等七家券商。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。