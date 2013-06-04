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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:17 BJT

韩国股市：小幅高开，科技与汽车出口类股走强

路透首尔6月4日 - 韩国股市周二小幅高开，因弱于预期的美国制造业活动数据支持了美联储将继续刺激经济的看法，且日圆走强亦提振了韩国出口企业。

LG显示器 和起亚汽车 均上涨0.8%。

0003GMT，韩国股市综合股价指数 上涨0.39%报1,997.42点。(完)
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