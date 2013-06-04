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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:20 BJT

日本股市：盘初小涨，关注出口股走势

路透东京6月4日 - 日本股市日经指数周二小幅开低后旋即转为小涨，近期大跌后的技术性反弹，抵销了因美元跌破100日圆而带动的出口股颓势。上日公布的美国制造业数据疲弱，打击美元。

日经指数 升0.3%至13,305.20点，开盘下跌0.6%。东证股价指数 升0.1%至1,097.64点。(完)
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