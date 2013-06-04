中国债券：深交所称可开展中小企业可交换私募债券试点业务--报载

路透上海6月4日 - 上海证券报周二报导称，深圳证券交易所近日向券商下发相关通知，允许开展中小企业可交换私募债券试点业务，即持有上市公司限售股的中小企业可以通过发行此类债券，并约定在限售股解禁后换股，或者还本付息。

深交所下发的《关于开展中小企业可交换私募债券试点业务有关事项的通知》指出，可交换私募债券预备用于交换的股票应当是在深交所上市的A股股票，在可交换时为非限售流通股即可。

报导指，该项业务曾由深交所在3月下旬向多家券商征求意见。这意味着，持有上市公司限售股的中小企业可以通过发行此类债券，并约定在限售股解禁后换股，通过这种方式提前兑现这部分金融资产，而又不会增加二级市场筹码供给。

此外，预备用于交换的股票在本次债券发行前，除为本次发行设定质押担保外，应当不存在被司法冻结等其他权利受限情形；在可交换时不存在限售条件，且转让该部分股票不违反发行人对上市公司的承诺。

可交换私募债券在发行前，预备用于交换的股票及其孳息应当质押给受托管理人以提供担保。质押股票数量应当不少于债券持有人可交换股票数量，具体质押比例、维持担保比例、追加担保机制以及违约处置等事项由当事人协商并在募集说明书中进行约定。