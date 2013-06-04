《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月4日

*工商时报：

--全球三大经济体美国、欧元区与大陆制造业景气全面萎缩。美供应管理协会5月制造业指数（相当于采购经理人指数）、欧元区5月制造业采购经理人指数（PMI）与汇丰公布之大陆5月制造业PMI全都在50点之景气临界点之下。

--台股将再添资金活水，退抚基金公布今年首批代操名单，共有德盛安联、汇丰中华、统一、施罗德、保德信等5家投信胜出，每家委托代操金额各50亿台币总计250亿台币，采相对报酬（被动式）操作。这五家在近日接获资金后建立一篮子的模组操作标的，预估权值股及高殖利率股可望受惠。

--财政部将推动公股金控旗下资产管理公司（AMC）缩编。据了解，有监于国内不良债权标售案源急速萎缩，财政部有意推动四大公股金控旗下的AMC〞收山〞，最快将在下月公股董总第二季业务会报提出此议题。

*经济日报：

--台北国际电脑展(Computex)今日登场, 〞台湾双A〞宏碁 、华硕 昨天在平板电脑市场激烈过招，宏碁推出全球首款8寸Windows8平板，华硕则发表129美元（约3,870台币）的超低价平板，刷新市面上一线品牌平板的最低价纪录。

--金管会大力推动宝岛债市场，已吸引大陆大型国有银行及企业上门。可靠消息指出，大陆的国家开发银行 、中国工商银行 等陆银最近纷纷透过管道表达来台发债兴趣，尤其曾赴港发第一档点心债的国开行最为积极。

--中国大陆银监会可望在本月核准首家台资银行大陆子行。据了解，永丰金 旗下永丰银大陆南京子行案最近已获大陆银监会收件，有机会拔得头筹，成为第一家获准设立的台资银行大陆子行。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。