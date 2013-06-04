《台湾报摘》—工商时报、经济日报6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
*工商时报：
--全球三大经济体美国、欧元区与大陆制造业景气全面萎缩。美供应管理协会5月制造业指数（相当于采购经理人指数）、欧元区5月制造业采购经理人指数（PMI）与汇丰公布之大陆5月制造业PMI全都在50点之景气临界点之下。
--台股将再添资金活水，退抚基金公布今年首批代操名单，共有德盛安联、汇丰中华、统一、施罗德、保德信等5家投信胜出，每家委托代操金额各50亿台币总计250亿台币，采相对报酬（被动式）操作。这五家在近日接获资金后建立一篮子的模组操作标的，预估权值股及高殖利率股可望受惠。
--财政部将推动公股金控旗下资产管理公司（AMC）缩编。据了解，有监于国内不良债权标售案源急速萎缩，财政部有意推动四大公股金控旗下的AMC〞收山〞，最快将在下月公股董总第二季业务会报提出此议题。
*经济日报：
--台北国际电脑展(Computex)今日登场, 〞台湾双A〞宏碁 、华硕 昨天在平板电脑市场激烈过招，宏碁推出全球首款8寸Windows8平板，华硕则发表129美元（约3,870台币）的超低价平板，刷新市面上一线品牌平板的最低价纪录。
--金管会大力推动宝岛债市场，已吸引大陆大型国有银行及企业上门。可靠消息指出，大陆的国家开发银行 、中国工商银行 等陆银最近纷纷透过管道表达来台发债兴趣，尤其曾赴港发第一档点心债的国开行最为积极。
--中国大陆银监会可望在本月核准首家台资银行大陆子行。据了解，永丰金 旗下永丰银大陆南京子行案最近已获大陆银监会收件，有机会拔得头筹，成为第一家获准设立的台资银行大陆子行。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。