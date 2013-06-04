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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:39 BJT

日圆汇率：财务大臣麻生太郎拒绝对日圆涨势置评

路透东京6月4日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，他不会对汇率置评。此前日圆兑美元在美国公布疲软的经济数据后走强至100日圆下方。

“我不会评论汇率，”麻生太郎在内阁府会议后举行的新闻发布会上说。

美元兑日圆 报99.79日圆，之前最低跌至98.86日圆，为5月9日以来最低位。较上月创下的四年半高点103.74日圆下跌了逾4%。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)
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