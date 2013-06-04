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市场报道 | 2013年 6月 4日 星期二 08:45 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面：宜逢低买入

0006 GMT -

* 英镑/美元日线若能收于50日移动均线上方，后市将看涨

* 前次高点1.56美元目前成为焦点，暂无明显阻力

* 只要日线收于1.52上方，就宜采取逢低买入的策略

* 200日移动均线切入位1.571可能成为多头的目标

* 浏览图表，请点选：(link.reuters.com/gex58t)(完)
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