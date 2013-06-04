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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:46 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月4日

路透香港6月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.762港元 )
    
    美股道琼工业指数周一收高138.46，或0.92%，报15254.03点。因5月制造业数据逊于预期，支
持了美联储将需要保持刺激经济措施的观点。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.140    2.47      24131            13.827       0.63
 中国铝业                       9.840   -0.20      20260             3.055       0.50
 中国移动                      52.250    0.87     119095            81.113       0.61
 中国人寿                      38.820    1.70      50351            20.088       1.25
 中石油                       117.070    1.20      32061             9.087       0.97
 中石化                       103.820    1.97      17687             8.059       1.24
 汇丰                         55.700    1.53     187680            86.469       0.72
 中电信                        47.670    2.63      15909             3.700       0.68
 中国联通                      13.680    0.96      69593            10.618       0.55
 兖州煤业                      10.220    1.59      46291             7.933       0.29
 华能国际                      41.680    3.19      11854             8.088       0.10
 南方航空                      23.250    2.15       2300             3.609       0.82
 东方航空                      16.540   -1.25       5382             1.284     -49.46
 中芯国际                       4.060    1.25      29070             0.630      -1.52
 (完)

 (整理　赵红梅)
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