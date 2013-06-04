《中国报摘》--其他报纸重要消息6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
**上海证券报**
--记者获悉，证券公司柜台市场互联互通及与其他市场的联通，已进入倒计时阶段，最快将于6月面世。
--昨日市场传出的消息称，中国国储局利用最近金属价格下跌的机会，在国际市场上“抄底”购买了3万吨镍。此外，国储局也在密切关注铜的走势。
--深交所近日向券商下发《关于开展中小企业可交换私募债券试点业务有关事项的通知》，可开展中小企业可交换私募债券试点业务。
**证券时报**
--中国证券投资基金业协会报告显示，2012年，有23%的投资者通过投资基金获得盈利，有46%的投资者投资基金发生亏损。
**第一财经日报**
--据悉，万事达卡国际组织 与国内机构合作的“虚拟卡”已遭监管部门叫停，主要原因在于“这一全球付虚拟卡号的模式几乎等同于万事达卡发行人民币卡”。
**21世纪经济报 道**
--记者获悉，国家统计局局长马建堂近期布置投资统计制度方法改革试点相关会议，并预备在全国先选择晋城、西安、无锡和贵州黔东南州等进行试点。下一步投资统计调查对象可能由项目转变为法人单位，同时投资额计算方法由形象进度法转变为财务支出法。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。