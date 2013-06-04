《中国报摘》--其他报纸重要消息6月4日

**上海证券报**

--记者获悉，证券公司柜台市场互联互通及与其他市场的联通，已进入倒计时阶段，最快将于6月面世。

--昨日市场传出的消息称，中国国储局利用最近金属价格下跌的机会，在国际市场上“抄底”购买了3万吨镍。此外，国储局也在密切关注铜的走势。

--深交所近日向券商下发《关于开展中小企业可交换私募债券试点业务有关事项的通知》，可开展中小企业可交换私募债券试点业务。

**证券时报**

--中国证券投资基金业协会报告显示，2012年，有23%的投资者通过投资基金获得盈利，有46%的投资者投资基金发生亏损。

**第一财经日报**

--据悉，万事达卡国际组织 与国内机构合作的“虚拟卡”已遭监管部门叫停，主要原因在于“这一全球付虚拟卡号的模式几乎等同于万事达卡发行人民币卡”。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，国家统计局局长马建堂近期布置投资统计制度方法改革试点相关会议，并预备在全国先选择晋城、西安、无锡和贵州黔东南州等进行试点。下一步投资统计调查对象可能由项目转变为法人单位，同时投资额计算方法由形象进度法转变为财务支出法。(完)