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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:59 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月4日-6月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月4日(二)

首尔--韩国央行将主办为期两天的国际会议，讨论全球流动性问题，韩国央行总裁金仲秀、欧洲央行执委科尔和国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之将参加会议。

圣彼得堡--俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev)出席圣彼得堡金融年会。

比勒陀利亚--南非央行主办2013年首届货币政策论坛。

华沙--波兰央行召开货币政策会议(至6月5日)

伦敦--巴西央行副总裁Aldo Luiz Mendes和财政部副部长Paulo Fontoura Valle举行记者会。

6月5日(三)

孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在一场央行高层官员会议上致辞。

圣彼得堡--俄罗斯G20会议，主题为“国际金融体系中的信贷评等机构”。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

6月6日(四)

巴拿马城--世界银行会议。

圣彼得堡--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至6月7日)。

孟买--印度财政部长齐丹巴南出席印度增长峰会并发言。与会者还有印度银行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty和数位银行官员。

约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在经济研究局(Bureau for Economic Research)年会上就全球金融危机对货币政策的影响发言。会议将探讨南非经济前景。

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog和国家开发银行总裁Laszlo Baranyay在匈牙利金融会议上发言。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。

6月7日(五)

暂无重要经济事件。

6月10日(一)

暂无重要经济事件。

6月11日(二)

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 杜明霞)
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