《新兴市场重要经济事件预告》--6月4日-6月11日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月4日(二)
首尔--韩国央行将主办为期两天的国际会议，讨论全球流动性问题，韩国央行总裁金仲秀、欧洲央行执委科尔和国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之将参加会议。
圣彼得堡--俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫(Sergei Ignatyev)出席圣彼得堡金融年会。
比勒陀利亚--南非央行主办2013年首届货币政策论坛。
华沙--波兰央行召开货币政策会议(至6月5日)
伦敦--巴西央行副总裁Aldo Luiz Mendes和财政部副部长Paulo Fontoura Valle举行记者会。
6月5日(三)
孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在一场央行高层官员会议上致辞。
圣彼得堡--俄罗斯G20会议，主题为“国际金融体系中的信贷评等机构”。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
6月6日(四)
巴拿马城--世界银行会议。
圣彼得堡--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至6月7日)。
孟买--印度财政部长齐丹巴南出席印度增长峰会并发言。与会者还有印度银行副总裁Kamalesh Chandra Chakrabarty和数位银行官员。
约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)在经济研究局(Bureau for Economic Research)年会上就全球金融危机对货币政策的影响发言。会议将探讨南非经济前景。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog和国家开发银行总裁Laszlo Baranyay在匈牙利金融会议上发言。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
6月7日(五)
暂无重要经济事件。
6月10日(一)
暂无重要经济事件。
6月11日(二)
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决定的会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 杜明霞)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。