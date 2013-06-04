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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:57 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至一周高点，疲弱美国制造业数据打压美元

路透首尔6月4日 - 韩国韩元兑美元 周二盘初升至一周高点，因美国5月制造业活动为六个月来首次呈现萎缩，带动美元走跌。

0030GMT，韩元兑美元 报1,120.4韩元，周一国内收报1,128.0韩元。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，5月制造业指数降至49.0，为2009年6月来最低，且为2012年11月来首次呈现萎缩。5月指数低于预估值50.7以及4月的50.7。

该数据打压美元指数，因投资人对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快会缩减刺激举措的质疑升温。

韩国综合股价指数 升0.1%至1,991.86点。

韩国6月三年期公债期货 升0.07点，至106.27。

0030 GMT 上日收市价

韩元/美元 1,120.4 1,128.0

日圆/韩元 11.2480/567 11.2309/360

韩国公债期货 * 106.27 106.20

韩国综合股价指数 1,991.86 1,989.57

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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