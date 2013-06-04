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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:59 BJT

香港个股：联想集团称正就一潜在成立合资公司进行初步磋商

路透香港6月4日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团有限公司 周二称，公司正就一潜在成立合资公司事项与一方进行初步磋商，尚未签立任何最终协议。

联想集团在联交所的声明没有提及合作对象和内容，公司并称，关于潜在交易的重要条款尚未达成。

此前有媒体的报导指出，联想集团与日本NEC Corp 磋商成立合资公司以发展智能手机业务制造和分销。

联想集团周一收报7.82港元，过去一个月累计涨近13%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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