中国经济：国家统计局试点投资统计方式改革，统计对象由项目改为法人--报载

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透上海6月4日 - 据21世纪经济报 道周二报导称,针对近年来国内多个省份固定投资额超过国内生产总值（GDP）的现象，国家统计局近期计划在西安等四个地区率先试点投资统计方式改革，下一步投资的调查统计对象由项目转为法人单位，同时将投资额计算方法由形象进度法转变为财务支出法。
报导指出，国家统计局局长马建堂近期布置了投资统计制度方法改革试点相关会议，并预备在全国先选择山西晋城、陕西西安、江苏无锡和贵州黔东南州等进行试点。
马建堂表示，为了更加真实准确地揭示固定资产投资情况，为宏观调控和经济社会发展提供更加扎实的信息支撑，必须对现行的固定资产投资制度方法进行改革和完善。
去年，青海、甘肃和贵州已出现当地投资额超过GDP的情况，新疆、宁夏等省区两个数据非常接近。北大中国经济核算研究中心副主任蔡志洲认为，从短期看比较正常，但一个地方不可能长期如此，投资两三年都会转成生产力，经济增速会迅速拉高。
报导指出，有测算发现，固定资产投资数据与纳入GDP的固定资本形成的数据越来越不匹配。据国家统计局测算，2003－2011年，中国固定资产投资实际平均增长21.7%,比GDP实际平均增速高11个百分点.
报导称，统计部门人士透露，地方投资额比GDP核算的资本形成额之间出现差距，最初在1996年就出现，这可能与GDP作为地方政绩考核有关。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。