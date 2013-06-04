中国经济：国家统计局试点投资统计方式改革，统计对象由项目改为法人--报载

路透上海6月4日 - 据21世纪经济报 道周二报导称,针对近年来国内多个省份固定投资额超过国内生产总值（GDP）的现象，国家统计局近期计划在西安等四个地区率先试点投资统计方式改革，下一步投资的调查统计对象由项目转为法人单位，同时将投资额计算方法由形象进度法转变为财务支出法。

报导指出，国家统计局局长马建堂近期布置了投资统计制度方法改革试点相关会议，并预备在全国先选择山西晋城、陕西西安、江苏无锡和贵州黔东南州等进行试点。

马建堂表示，为了更加真实准确地揭示固定资产投资情况，为宏观调控和经济社会发展提供更加扎实的信息支撑，必须对现行的固定资产投资制度方法进行改革和完善。

去年，青海、甘肃和贵州已出现当地投资额超过GDP的情况，新疆、宁夏等省区两个数据非常接近。北大中国经济核算研究中心副主任蔡志洲认为，从短期看比较正常，但一个地方不可能长期如此，投资两三年都会转成生产力，经济增速会迅速拉高。

报导指出，有测算发现，固定资产投资数据与纳入GDP的固定资本形成的数据越来越不匹配。据国家统计局测算，2003－2011年，中国固定资产投资实际平均增长21.7%,比GDP实际平均增速高11个百分点.