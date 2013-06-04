港报社评：轻安全重业绩，付沉重代价--星岛日报6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
吉林省德惠市落成仅4年的禽肉加工厂爆炸大火，夺去至少119人性命。这宗火灾再次显示内地不少工厂，在保障工人安全方面管理松懈。
20年前，港商在深圳开设的致丽玩具厂大火，夺去87条性命。当年失火的厂房，未待消防设施竣工就启用，结果防火工程反而成为火灾源头。事隔20年，今昔两场大火，相同之处是积存弊病多年未改。最明显是大部分逃生出口都被锁上，大批工人被困在内烧死烧伤，今次还加上火场泄漏的俗称阿摩尼亚的氨气焗伤。
20年了，一些工厂管理轻安全、重业绩的弊病至今未除。今次失火泄毒的厂房，落成仅3年，并非残旧建筑，可惜工业安全管理仍然松懈。
随着内地“人口红利”减退，内地廉价劳工工资低工时长的环境，会受到劳工市场供求推动改善。劳工安全方面，大家的注意力集中在采矿等高危行业，其他被视为危险性低的行业，容易得过且过。
地方政府方面，往往在工业安全方面睁一眼闭一眼，都抱着侥幸心态。今次的灾难，死去的工人全是当地人，本来的利民措施，变成“残民”，官员始料不及。不少内地企业的安全意识薄弱，当局有法规，有部门，却往往待发生重大事故后，才大张旗鼓，严加追究，这些部门本应在事前就做好监管工作，一早处罚违规企业，逼令改善。
习李新班子推出政府机构改革，要改变“不应该管的管了，应该管的又没有管好”的现象，百姓感受最深的是食物和工业安全，人为灾难易成民怨温牀，事前护民远胜事后“维稳”。
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4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。