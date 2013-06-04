港报社评：轻安全重业绩，付沉重代价--星岛日报6月4日

吉林省德惠市落成仅4年的禽肉加工厂爆炸大火，夺去至少119人性命。这宗火灾再次显示内地不少工厂，在保障工人安全方面管理松懈。

20年前，港商在深圳开设的致丽玩具厂大火，夺去87条性命。当年失火的厂房，未待消防设施竣工就启用，结果防火工程反而成为火灾源头。事隔20年，今昔两场大火，相同之处是积存弊病多年未改。最明显是大部分逃生出口都被锁上，大批工人被困在内烧死烧伤，今次还加上火场泄漏的俗称阿摩尼亚的氨气焗伤。

20年了，一些工厂管理轻安全、重业绩的弊病至今未除。今次失火泄毒的厂房，落成仅3年，并非残旧建筑，可惜工业安全管理仍然松懈。

随着内地“人口红利”减退，内地廉价劳工工资低工时长的环境，会受到劳工市场供求推动改善。劳工安全方面，大家的注意力集中在采矿等高危行业，其他被视为危险性低的行业，容易得过且过。

地方政府方面，往往在工业安全方面睁一眼闭一眼，都抱着侥幸心态。今次的灾难，死去的工人全是当地人，本来的利民措施，变成“残民”，官员始料不及。不少内地企业的安全意识薄弱，当局有法规，有部门，却往往待发生重大事故后，才大张旗鼓，严加追究，这些部门本应在事前就做好监管工作，一早处罚违规企业，逼令改善。

习李新班子推出政府机构改革，要改变“不应该管的管了，应该管的又没有管好”的现象，百姓感受最深的是食物和工业安全，人为灾难易成民怨温牀，事前护民远胜事后“维稳”。

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