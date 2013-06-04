《香港报摘》--其他报纸重要消息6月4日

*明报

--东方航空 与澳洲航空合作在香港成立廉航公司捷星香港。东航消息人士透露已邀请合和实业 的胡应湘入股支持。但合和董事总经理胡文新表示，旗下上市公司没有计画发展廉航业务，至于家族对有关投资现时亦没有意向。

--中银香港 旗下中银集团人寿今年首季成功在新做人寿保险业务重夺一哥地位，季度销售更创下新高。中银称，整体新做保费有约五成来自人民币保费收入。

--澳门渔人码头的母公司励骏创建将在本周五(7日)路演，最快本月17日起公开招股。料上市集得资金主要用在渔人码头的重建项目，料涉资约68亿港元，计划新增1,263间酒店房及350张新赌桌。

*星岛日报

--楼市成交萎缩，财政司司长曾俊华表示，政府在年初推出的新一轮压抑炒卖措施已开始收效，但他强调，楼市泡沫风险仍不容忽视，尤其是按揭供款占入息比例在本年第一季恶化至56%。

--五洲国际 遭匿名电邮指称涉嫌违规操作，指帐目及税务有问题等。公司即时否认，声称指控虚假，惟部分投资者信心有所动摇。综合市场资料，其孖展认购额仅借出730万港元，公开发售部分尚未足额。

--新濠博亚 控股公司新濠国际对于获财团Veremonte邀请，以赌场营运商身分参与投资西班牙大型赌场度假村Barcelona World，表示高兴；又指于未来数个月，将继续与财团就有关合作洽商，一旦达成签署协议，将尽快作出公布。该项目预计价值10亿美元。

--西铁朗屏站(南)上盖发展，于周一(3日)截收6家财团参与入标，但远较之前获得20份意向书为少。至于长实 、新地 、信和 等均已递交标书。

*苹果日报

--恒基地产 主席李兆基旗下目前拥有超过40个旧楼重建项目，可供兴建5,000至6,000个单位，更扬言是香港发展商中最多。市场人士估计，恒地旧楼重建项目今年度销售可增至130至140亿港元。

--纸巾生产商--维达 下调今年营业额增长目标，更明言毛利率压力较原本预期为高。有外资分析员相信，于营业额增长目标下调及毛利率受压情况下，恐维达今年全年盈利将会零增长。

--康师傅 董事长魏应州预料，康师傅未来5年的销售增长，年复合增长率将可达GDP的2至3倍。康师傅又透露，计划和日本和光堂合作，进军奶类饮品业务。

*东方日报

--立法会财经事务委员会讨论有关证监会加强规管保荐人，有议员关注到提交上市申请时已须将公司的资料公开，若公司最终未能上市，会否造成不公平，但证监会行政总裁欧达礼回应时表示，其他市场有类似做法。

--中国油气 宣布，以每股0.167港元作价，向不少于6位认购人配售9.28亿新股，集资约1.54亿港元，所得款项用于现有油气项目营运及一般营运资金。

*文汇报

--市传国美 拟同时与3家电讯运营商合作，包括：中移动 、中电信 及联通 取得3家公司拆出的移动虚拟网络营运商(MVNO)资格。

--现代教育 公布，将与High Luck Management Limited，成立合营公司甘丰投资，各持50%股权，总投资额2,000万港元。合资公司主要从事于香港、澳门、台湾及中国内地发展教育服务。

*大公报

--交银国际与雅居乐 会面后发表研究报告，公司计划在今年上半年，完成40%全年合约销售目标，即意味5月及6月合约销售，需要平均达30亿至35亿元人民币，远高于首四个月每月平均只有约25亿元人民币的水平。

--汉港房地产 副主席兼首席执行官石峰表示，公司有意到南非发展房地产，但仍在初步研究阶段，公司未来2至3年仍会以江西为发展基地，强调在资金许可下会继续拿地，现时公司土储仍足够未来八年发展。(完)