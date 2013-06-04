港报社评：吸取惨痛教训，保障消防安全--文汇报6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
吉林省德惠市米沙子镇一间禽业公司昨日发生特大火灾，至昨晚已有119人死亡，数十人受伤，是内地13年来死亡人数最多的火灾，敲响了消防安全规管不严的警钟。与以往火灾发生于娱乐场所不同，这次火灾凸显了生产安全隐患的问题。当局须须全面开展安全生产大检查，督促各省市和工厂管理人员共同总结教训，采取有效措施，防止悲剧重演。
这场大火揭露出工人生产期间逃生困难的惨况，引起社会深思工厂安全生产的紧迫性。这次火灾由液氨泄漏引发爆炸，灭火设施不足，事发车间亦仅有一个侧门打开，当时厂房内有逾300名工人，正值交更时间，工人争相逃命引发人踩人，加上吸入氨气以及其他有毒气体，加剧死伤情况。显示工厂管理层防火安全意识措施不足，工厂防火设计不足亦埋下火灾隐患。内地有关当局追究相关人士违章责任，确保装配足够防火设备，提高工厂安全生产水平。
有专家指出，一些工厂为方便储存，会将一些工业原料压缩加工，储存不当易成火警隐患。部分企业忽视生产安全，最终造成严重恶果。当局应进行全面的安全生产运动，内地各省市应严格巡查所有工厂的防火设施，确保工厂按照消防法规，达致国家规定的质量管理水平和消防技术标准；同时须提高所有工厂管理人员的消防安全责任，加强教育工人防火安全和逃生常识。更重要是，必须建立制度化的工厂防火检查和执法机制，形成法律约束力和防火自觉性，有效保障工人安全。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕
中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕
台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。