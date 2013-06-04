港报社评：供楼负担激增，威胁金融稳定--信报6月4日

港府连番出“辣招”压抑楼市需求，加上银行调高按揭息率，令成交大幅萎缩，但楼价只轻微调整；同时，市民置业可负担比率却进一步恶化，今年首季按揭供款与入息比率已攀抵56%，明显亮起了红灯。

从目前内外发展形势看，一旦利率上升，可负担比率势必急遽上升，威胁本地金融及经济发展的稳定性，风险必须正视。

过去一年，政府雷厉风行针对楼价飙升，但楼价只轻微回落。3月份按月微跌0.1%，到4月再下滑0.7%，清楚反映对楼价“升多跌少”的市场预期支撑了价格。但也明显看到，住宅物业目前的价格水平与市民收入增长严重脱节之势完全没有改变。

目前楼按利息远低于1997年，一旦利率回升，可负担比率随时逼近60%水平，进一步吞噬家庭收入。如今可负担比率已攀上56%高位，家庭债务也抵历史高点，使利率一旦回升的破坏性更形凶险。

从美国经济当前复苏形势看，“退市”的经济条件看来会逐步成熟，由2008年金融危机后所形成的低息环境临近尽头。如今本地楼市的风险更多在于利率回升危及金融及经济发展的稳定性。

明显，如何稳定本地楼市，看来有一定的政策迫切性。政府一味以压抑需求，只能令成交萎缩，而楼价微弱回落之势明显不足以改变市场预期，关键在于缺乏供应层面的有力政策因素注入调整过程之中，发挥作用。

事到如今，若港府未能及时在供应层面制订出更多政策，遏抑物业的升值和利润幅度，则连串“辣招”恐怕有前功尽弃之虞；而供楼负担激增，在息率回升下，对金融稳定的威胁也更大。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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