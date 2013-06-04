版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 09:02 BJT

标题新闻：港股周二料反弹，美国制造业数据疲软缓解对美联储或很快缩减QE规模的担忧

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐