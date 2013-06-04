新债招标：中国国开行一年和三年SHIBOR浮息债利差均远高于预期--业内人士

路透上海6月4日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年和三年期Shibor基准增发浮息债，中标利差分别为-45.28基点(bp)和-3.02bp，远高于此前市场的预测。

市场对一年和三年的预测均值各为-59bp和-9bp。业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为2.36倍和2.95倍。

稍后国开行还将增发两期浮息债，期限为五年和七年。市场对后两期债的利差预测均值分别为5bp和17bp。

是次增发具体条款如下:

第14-17期第二次增发 ---------------------------------------------------

发行总量 一/三/五/七年均不超过50亿元

期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息

利率基准 三个月Shibor

招标时间 6月4日

1/3年：9:30-10:30

5/7年：9:30-11:10

招标方式 全部采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 6月7日/4月8日

分销期 6月5日-6月7日

上市日 一年期6月9日/其余品种6月14日

基本承销额 不设立

付息频率 每三个月

发行人增发权利 保留