美国个股：AIG和通用汽车本周将重新纳入标准普尔500指数成分股

路透底特律6月3日 - 美国国际集团(AIG) 和通用汽车 本周将重新纳入标准普尔500指数成分股，此为两公司复苏道路上的里程碑。两公司在金融危机期间均接受了数以十亿美元计的纾困帮助。

标准普尔道琼指数公司周一宣布，AIG和通用汽车将在周四股市收盘后加入标普500指数成分股。

此举对AIG和通用汽车而言是颇具象征意义的胜利，两公司在约五年前几乎倒闭，后均采取行动重整业务并恢复生存能力。

标普在其网站上称，纳入该指数的个股均被视为是业界的领导者。重新纳入成分股将有助提振股价，这对通用汽车尤其重要，因其股权仍有部分由美国政府持有。

在2008年和2009年经济衰退期间，AIG取得1,820亿美元政府纾困资金，而通用汽车则取得500亿美元。这些纾困案争议颇大，但政府官员表示，这是让疲弱的美国经济稳定下来所必需的。

美国财政部在12月时宣布将出售剩余的AIG股权。纳税人因AIG纾困而获利，这是之前没想过的结果。

财政部在12月稍晚称，将在2014年初前出售所有通用汽车股权。但和AIG不同的是，出售通用汽车股份可能让美国政府蒙受数以十亿美元计的损失。

标准普尔称，通用汽车将取代H. J. Heinz Co的成分股地位，AIG则取代Baker Hughes Inc 。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)