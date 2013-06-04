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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 09:41 BJT

芝加哥期市：玉米合约连跌第二天，虽经历多雨天气但种植速度快于预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 705.75 -3.00 -0.42% +0.04% 703.43 61

CBOT玉米 555.50 -4.50 -0.80% -2.07% 552.82 45

CBOT大豆 1530.50 -2.00 -0.13% +1.36% 1432.08 67

CBOT稻米 $15.46 $0.00 +0.00% +1.95% $15.30 56

美国原油 $93.12 -$0.33 -0.35% +1.25% $94.25 45

汇率

欧元/美元 $1.307 $0.000 -0.03% +0.58%

美元/澳元 0.975 -0.002 -0.18% +1.91% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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