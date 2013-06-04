港报财经评论：新兴市场资产牛市是否已结束？--信报6月4日

中国通看中国投资/ 习广思

升得愈快，跌得愈急，由热钱推高的新兴市场资产近期出现一场抛售，亚太区吸水市场如菲律宾、印尼、泰国的股债两市均见资金流出，反映外资正在沽售这些资产，而在货币汇率上更能显示资金流出的迹象，南非兰特、墨西哥披索、土耳其里拉及泰铢等货币兑美元汇率急速转弱。新兴国家的股债汇市场出现大调整、高息股票被抛售、美国国债价格急跌，全都是因为联储局主席贝南奇制造退市、收水、加息的预期，因此有人开始讨论新兴市场牛市将结束，最起码今年内再上升的空间已大减。高息资产价格急跌，一来反映市场对退市的恐惧，二来资金力量导致价格急涨急泻。

关于退市，央行减慢买债尚且言之尚早，何况是加息，故退市恐惧对新兴市场资产是大调整的机会多于大撤退。关于资金，近期高息资产及货币价格急跌，同时日圆转强，可能是借日圆套利的资金拆仓所致。如是观之，目前高息及新兴市场资产价格急跌，只属大调整而已。不过，资金转移阵地的影响力更大，退市的条件是美国经济复苏，如果美元进入新一轮结构性上升，或有更多资金回流美国市场，意味着未来一段日子，美股将跑赢新兴市场股市。至于新兴市场资产牛市是否已结束？中资股做了示范。难为牛熊定分界，新兴市场经过过去十年的高增长，如今各有各问题要解决，欧美市场反而有更大潜力。

中国内地5月份经济数据依然疲弱，但下跌速度放缓，官方PMI数据稍为回升，惟反映中小企情况的汇丰PMI数据仍在收缩。日股跳水未完，港股对此已不再恐慌，跌势有缓和迹象。恒指昨天早段回升172点，午后走势转弱，收报22,282点，大市成交额592亿港元，沽空比率10.3%。港股欠缺焦点，濠赌股借5月博彩数据上升，新能源相关股份回稳，部分二三线股借机炒作，小型股A8 股价急涨。上周五MSCI指数换马，相关股份异动，香港电讯 打回原形。值得留意的是富士康 ，其遭降班纳入中型股指数，上周股价升见一年高位，昨日竟有力企稳，中线投资者在其调整后应予留意。

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就业数据左右美汇/ 苏子

日股昨天再挫3.72%，因此拖累美元兑日圆的表现。昨天欧洲市早段美元兑日圆曾下试至100心理关口，最低曾见99.99水平，幸而汇价在100心理关口附近的抗跌力极强，即使微破100心理关口，亦未能触发更多的即市跟进沽盘入市。美元兑日圆已自上述低位回升至上日的收市价附近争持，100心理关口暂时成功发挥到令不少看好的投资者所希望见到的强势支持力。其实日经指数自上月23日的15,740点高位急挫至昨天的13,261点，整体跌幅已逾15%，但美元兑日圆仍能继续保持在100心理关口以上，并未明显受到日股大跌所拖累，故已清楚反映市场的力量仍然由日圆大看淡的投资者主宰。

一旦美元再重拾升势后，这些日圆大看淡的投资者将再次狙击日圆，从而令美元兑日圆可以再次转强并重返20天SMA关键阻力以上波动。若昨晚美元兑日圆可以回升至昨天亚洲市的100.75高位以上波动及收市，预料汇价今天将有甚高机会挑战上述的20天SMA关键阻力。

本周汇市的焦点肯定是美国周五公布的5月就业数据，因为市场将利用它来判断联储局是否会提早收水，从而影响美元走势。相信在数据公布前，美元整体走势维持上落市模式运行的机会较高。目前美汇指数的重要支持位是50天SMA，若能稳守不破，配合周五就业数据令市场相信联储局提早收水的机会上升，预料本周结束时美汇指数将有极高机会在84关口以上高收，并令近日表现强势的欧罗兑美元回落，届时将失守上月17日的1.2793低位并考验今年的1.2744低位。如相信联储局提早收水的机会较高，进取的投资者目前反是伺机入市建立欧罗兑美元短仓的时机。

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