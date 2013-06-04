港报财经评论：美经济复苏，受惠股可捧--经济日报6月4日

美经济复苏，受惠股可捧/ 林瑞芬

A股5月忽然强势；港股昨一度不理会日股急回而涨。但欧洲股市开市早段亦有所回，港股最终暂不敌外围股市的下跌拖累。恒指昨跌0.49%至22,282；期指已率先考验22,000，但未现恐慌，短线再大急回空间料不大，随时进行技术性反弹。期权盘显示，23,000之未平仓合约总数及净数均大，明显为短期阻力重心，23,000之前22,500为阻力，昨受累日经插水3.7%，短线支持参考22,000。期指初现超卖，昨率先试穿22,000，但未显示强力抛空势，不排除即市超卖随时修正而出现技术性反弹；相反，若势不如此，21,500为主要关键支持。官方与汇丰的5月制造业PMI数据一并看，结果清楚显示是大企业、国企的经营改善，但中、小企业仍在艰辛经营，中国整体经济面的复苏动力仍偏弱，但没有恶化趋势，都算还得神落。一个数据，看淡唱空自然又会说中国的经济面仍脆弱，但此时此刻，市场参与中国内地股市人士就选择了阿Q精神看此组PMI数据，大企业、国企的生产活动能力暂停止恶化，支撑到经济，GDP差极都不会跌穿7%呀！不知大家是否如此想？

中国经济转型途中，将有不少中、小企业在缺乏竞争力下应付不了转型而被淘汰，中、小企之经营困难状况还要持续一段时间。转型途上，中、小企也非死路一条，如上周曾刊文指弱周期行业中，也见有强势中、小企，原因不详细再述，只是由此印证，未来拣选中、小价股更需要多精神去面面观，不然很容易恨错难返！目前而言，不少中资股的经营状况未明朗，形成有把握的、有限的目标可部署，美国经济复苏之路略明朗，认为重心于该地业务的创科实业 及敏华 ，候低收集之把握性仍高。建议大家留意只预期佳绩股敏华，当时价近7.4港元，昨最高见8.43港元，收报8.28港元。敏华截至2013年度3月底止之往绩已公布，现进行详细分析。

敏华截至2013年3月底止，全年营业额按年升12.47%至48.77亿港元；纯利按年大升87.4%至5.7亿港元，每股摊薄盈利62.8港仙，末期息连中期息全年派息共28港仙，派息比率为43.7%，较2012年度的41%有所上升。为对冲真皮成本的调升，推出更多仿皮、印花布及其他新面料布如Leath-Aire制造梳化，令整体原材料成本稳中有降，加上上调了销售价，毛利率反而控制得好，出口及中国内地梳化销售的毛利率分别上涨1.8个百分点及3.6个百分点，致令纯利增长远高于营业额。

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制造业低迷，救市看经改/ 余少文

中国内地官方和汇丰编制的5月制造业PMI出现背驰，官方数字好过预期，但汇丰数字则差过预期，反映中国内地制造业表现仍处于低迷，经济难有起色，但市场焦点是中国经济升级版，等各大部委公布经济深化改革详情才能救市。A股昨日反覆靠稳，国企指数则偏软惟仍守牛熊分界线，全日跌51点或0.5%，收10,548点，成交额123亿港元，只有五分一主板H股可以逆市上升；而红筹指数则跌23点或0.5%，收4,342点，主要由北京和上海窗口公司以及华创系支撑，否则跌幅更大，成交额56亿港元。中国内地股市早段出现波动，主要是汇丰编制以中小企为主的中国制造业5月PMI差于预期，只有49.2%，见8个月低位，并跟中国官方的制造业PMI背驰，因为官方PMI出乎意料好过预期达50.8%，并且高于4月50.6%。认为官方数字虽回升，但PMI的分项指数中，仍然有半数低于50%，如新出口定单指数，反映制造业复苏过程仍缓慢；再加上中国内地非制造业PMI为54.3%，较4月回落0.2个百分点，显示中国内地经济反弹力度不足，不排除弱势会延续到6月。

然而，中国内地股市仍然靠稳，相信是市场目前焦点并不在经济数据，而是中国领导人口中的经济升级版，因为国务院在5月下旬公布《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》，当中勾划出中国内地今年经济体制改革的路线图，涉及行政体制改革，包括财税、金融、投资、价格改革，以及民生保障、城镇化、城乡统筹等领域，当中包括中国内地个人投资者到境外投资、扩大房产税、民企进入多个垄断行业、城镇化规划等，单单是城镇化规划已经可能刺激中国内地经济结束放缓步伐。虽然市场近日不时流传行业改革消息，如电讯业，相信上述深化经济体制改革重点工作可在6月底前完成草槁，但未知各部委会否先行公布，否则可能要到8月的中国政治局会议中讨论，故相关改革可能在下半年才会全面出台，由于预期改革出台可刺激经济，故目前市况低迷反而会是吸纳时机。

由于改革会涉及城镇化，城镇化一旦启动，受惠行业会是众多，如建筑、水泥、玻璃、基建设备等，包括中国建筑 、宝业集团 、中国建材 、安徽海螺 、金隅股份 、中国玻璃 等，甚至乎内房股因为可以开发新土地，也会是受惠者，或是内房股在房产税扩大试点阴影下仍然硬净的原因之一。

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