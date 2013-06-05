版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 09:06 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：
  
  中国财政部300亿元人民币七年期续发国债9：30-10:30招标，收益率预测均值3.37%
  广发证券 40亿元三个月期短期融资券招标，工商银行/农业银行等承销
  青岛海润自来水集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
  新誉集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
  沈阳焦煤5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  中国核工业建设集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和工商银行主承
  ============================================================================
  二、新债上市：

  财政部300亿元五年期固息国债130013，票面利率3.09%
  进出口银行100亿元一年期固息债130311，票面利率3.20%
  中国人民银行70亿元三个月期央票1301008，参考收益率2.9089%
  北京热力集团10亿元一年期短融041359045，票面利率4.20%
  光大证券 25亿元三个月期短融071310004，票面利率3.95%
  佛山公用事业控股3亿元一年期短融041352027，票面利率4.27%
  北京热力集团10亿元五年期中票1382294，票面利率4.90%
  ============================================================================
  三、缴款：

  洛阳高新实业总公司4亿元七年期固息债1380211，票面利率6.50%    
  央行70亿元三个月期央票1301008，发行价99.28元
  中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券
  国泰君安证券30亿元三个月期短融
  华润医药控股10亿元一年期短融
  中国复合材料集团5亿元一年期短融
  七匹狼 5亿元一年期短融
  厦门翔业集团5亿元一年期短融
  玖龙纸业(太仓)5亿元一年期短融
  华晨汽车集团控股10亿元五年期中票
  江阴兴澄特种钢铁5亿元三年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息：
   
  华电集团20亿元15年期固息债068029付息，票面利率4.15%
  北京控股集团10亿元10年期固息债078015付息，票面利率4.55%
  成都兴蓉集团10亿元六年期固息债0980102付息，票面利率4.98%
  山西潞安矿业集团0亿元五年期中票0982080付息，票面利率4.35%
  江西水利投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280167付息，票面利率5.60%
  ============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
   --中国的资本项目可兑换推动步伐一直引人关注。国务院副总理马凯在调研时表示，要坚持市场化改革取向，
在风险可控的前提下，有管理、有步骤地推进利率、汇率改革和资本项目可兑换；专家则指出，将2015年作为资
本账户基本开放的时点具有较大风险。 

   --欧盟宣布从周四起对自中国进口的太阳能面板课征关税，但大幅下调了初始税率，因为一些规模较大的成员
国向其施压，希望欧盟与中国达成和解。 
 
  今日公布5月汇丰服务业PMI
  6/8海关发布5月进出口贸易数据                            (4月贸易顺差为181.6亿美元)
  6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI)       (4月为-2.6%)
                      居民消费价格指数(CPI)               (4月为2.4%)
                      固定资产投资(不含农户)              (1-4月为20.6%)
                      社会消费品零售总额                  (4月为12.8%)
                      工业增加值                          (4月为9.3%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
 =============================================================================
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇； 审校 康熙泽/丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐