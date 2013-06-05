《中国债券市场每日交易备忘》--6月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债9：30-10:30招标，收益率预测均值3.37% 广发证券 40亿元三个月期短期融资券招标，工商银行/农业银行等承销 青岛海润自来水集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 新誉集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 沈阳焦煤5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 中国核工业建设集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部300亿元五年期固息国债130013，票面利率3.09% 进出口银行100亿元一年期固息债130311，票面利率3.20% 中国人民银行70亿元三个月期央票1301008，参考收益率2.9089% 北京热力集团10亿元一年期短融041359045，票面利率4.20% 光大证券 25亿元三个月期短融071310004，票面利率3.95% 佛山公用事业控股3亿元一年期短融041352027，票面利率4.27% 北京热力集团10亿元五年期中票1382294，票面利率4.90% ============================================================================ 三、缴款： 洛阳高新实业总公司4亿元七年期固息债1380211，票面利率6.50% 央行70亿元三个月期央票1301008，发行价99.28元 中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券 国泰君安证券30亿元三个月期短融 华润医药控股10亿元一年期短融 中国复合材料集团5亿元一年期短融 七匹狼 5亿元一年期短融 厦门翔业集团5亿元一年期短融 玖龙纸业(太仓)5亿元一年期短融 华晨汽车集团控股10亿元五年期中票 江阴兴澄特种钢铁5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华电集团20亿元15年期固息债068029付息，票面利率4.15% 北京控股集团10亿元10年期固息债078015付息，票面利率4.55% 成都兴蓉集团10亿元六年期固息债0980102付息，票面利率4.98% 山西潞安矿业集团0亿元五年期中票0982080付息，票面利率4.35% 江西水利投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280167付息，票面利率5.60% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国的资本项目可兑换推动步伐一直引人关注。国务院副总理马凯在调研时表示，要坚持市场化改革取向， 在风险可控的前提下，有管理、有步骤地推进利率、汇率改革和资本项目可兑换；专家则指出，将2015年作为资 本账户基本开放的时点具有较大风险。 --欧盟宣布从周四起对自中国进口的太阳能面板课征关税，但大幅下调了初始税率，因为一些规模较大的成员 国向其施压，希望欧盟与中国达成和解。 今日公布5月汇丰服务业PMI 6/8海关发布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差为181.6亿美元) 6/9国家统计局公布5月工业品生产者出厂价格指数(PPI) (4月为-2.6%) 居民消费价格指数(CPI) (4月为2.4%) 固定资产投资(不含农户) (1-4月为20.6%) 社会消费品零售总额 (4月为12.8%) 工业增加值 (4月为9.3%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇； 审校 康熙泽/丁淑琴)