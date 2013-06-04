《中国2013年经济指标各方预测值一览》--6月4日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透北京6月4日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年4月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *8.2%/摩根士丹利/13年5月 7.7%/7.8% 总值(GDP) *7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月 (7.7%为2013年一季度数据) *7.6%/摩根大通/5月 8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 7.7%/中金公司/5月 8.3%/世界银行/4月 7.8%/澳新银行/4月 8.2%/亚洲开发银行/4月 8.5%/OECD/3月 9%/星展银行/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/13年5月 2.4%/2.6% 价格指数(CPI) 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -2.6%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 16.5%/人民大学/12年11月 16.1%/13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 7,929亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 181.6亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 12.8%/14.3% 零售总额 固定资产投资 18% 22.5%/海通证券/13年5月 20.6%/20.6% (不含农户) 22%/国家信息中心/12年12月 （20.6%为2013年1-4月数据） 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。