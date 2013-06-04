《香港重要政经日程》--6月4日-6月10日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
==================今日重要政经消息==================
6月4日（周二）
--14:30 巴斯夫 亚太地区新战略新闻会。
==================近期重要政经消息==================
6月5日（周三）
-- 亚洲生物技术投资会议。
--10:30 汇丰五月采购经理人指数（PMI）公布
--10:00 中国人寿保险 股东周年大会。
--10:00 新鸿基有限公司 股东周年大会。
6月6日（周四）
-- 长城微光 公布年终业绩及一季度业绩。
--10:00 卓越金融 公布年终业绩。
--10:00 超威动力 股东周年大会。
--10:00 中国粮油控股有限公司 股东周年大会。
--10:00 中国建设银行 股东周年大会。
--10:30 中国环境资源 股东特别大会。
--09:00 中国铁建 股东周年大会。
--10:30 中国稀土 股东周年大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
6月7日（周五）
-- 香港金管局发布5月香港外汇储备。
--08:30 洛阳钼业 股东周年大会。
--09:00 中国中冶 股东周年大会。
--09:00 比亚迪电子 股东周年大会。
--09:30 工商银行 股东周年大会。
--10:00 华润电力 股东周年大会。
--10:15 联合集团有限公司 股东周年大会、
--09:30 联合地产 股东周年大会。
--10:00 比亚迪股份 股东周年大会。
--14:00 畅丰车桥 股东周年大会。
--11:00 国开国际投资 股东周年大会。
--15:30 一化控股 股东周年大会。
--15:00 中国基建投资 股东周年大会。
--14:30 蒙牛乳业 股东周年大会。
--15:00 招商局中国基金 临时股东大会。
--12:00 中华汽车 股东特别大会。
--15:00 中国有色矿业 股东周年大会。
--14:30 壹传媒 公布年终业绩。
*6月9日（周日）
-- 香港特区行政长官梁振英将在下午启程纽约，展开首次美国之行。
*6月10日
-- 中国三迪 公布中期业绩。
-- 环科国际 公布年终业绩。
-- 华夏医疗 公布年终业绩
-- 森泰集团 公布年终业绩。
--09:00 南车时代电气 股东周年大会。
--09:30 科浪国际 股东周年大会。
--11:00 贵联控股 股东特别大会。
--10:00 卜蜂国际 股东周年大会。
--10:00 康宏理财 股东周年大会。
--14:30 国美电器 股东周年大会。
--10:00 金榜集团 临时股东大会。
--10:00 钧濠集团 股东周年大会。
--10:00 珠江轮胎 股东周年大会。
--10:00 中国数码信息 股东特别大会。
--11:00 泰丰国际 股东周年大会。
--14:00 顺龙控股 股东周年大会。
--10:00 中石化冠德 股东周年大会。
--15:00 奇峰国际 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。