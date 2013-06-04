台湾汇市：台币盘初走升，随主要亚币反应美国疲弱经济数据

路透台北6月4日 - 台币兑美元 周二盘初走扬。一早主要亚币纷纷反应上日美国公布的制造业疲软数据而扬升，台币亦步亦趋，脱离上日胶着。不过外资及本地银行对强力推升台币兴趣缺缺，限缩台币升幅，料今日台币仍以小幅走升看待，区间暂看29.870-29.930。

汇银人士指出，亚洲开盘日圆 已升破100元关卡，韩元 亦走升逾0.5%，提供台币短线趋升交投方向，早盘亦见外资有小量汇入。不过台股 于平盘附近游走，外资无买股动力，而本地及外资银行亦碍于此前央行限缩单日减持美元多仓部位，而不利助升台币。

不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.880-29.920；上日则在29.930-970，央行上日作价收于30.070。

本地时间9:54时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.55角报29.915。

交易员观察市场最新动态：

* 外资小量汇入，进口商则在29.85附近挂单买进美元，并不积极

* 亚币均见涨势，日元、韩元及人民币 均扬升

* 台湾央行小量买进美元阻升台币，阻升位约在29.86附近

* 本地及外资银行减持美元多仓受限，不利台币上攻

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场亦同向，一个月美元/台币 报于29.910附近

* 开盘43分钟台北外汇经纪公司成交量约1.50亿美元，量能稍多但未爆量

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.870-29.930

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