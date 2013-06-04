台湾汇市：台币盘初走升，随主要亚币反应美国疲弱经济数据

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透台北6月4日 - 台币兑美元 周二盘初走扬。一早主要亚币纷纷反应上日美国公布的制造业疲软数据而扬升，台币亦步亦趋，脱离上日胶着。不过外资及本地银行对强力推升台币兴趣缺缺，限缩台币升幅，料今日台币仍以小幅走升看待，区间暂看29.870-29.930。
汇银人士指出，亚洲开盘日圆 已升破100元关卡，韩元 亦走升逾0.5%，提供台币短线趋升交投方向，早盘亦见外资有小量汇入。不过台股 于平盘附近游走，外资无买股动力，而本地及外资银行亦碍于此前央行限缩单日减持美元多仓部位，而不利助升台币。
不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.880-29.920；上日则在29.930-970，央行上日作价收于30.070。
本地时间9:54时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.55角报29.915。
交易员观察市场最新动态：
* 外资小量汇入，进口商则在29.85附近挂单买进美元，并不积极
* 亚币均见涨势，日元、韩元及人民币 均扬升
* 台湾央行小量买进美元阻升台币，阻升位约在29.86附近
* 本地及外资银行减持美元多仓受限，不利台币上攻
* 无本金交割远期外汇(NDF)市场亦同向，一个月美元/台币 报于29.910附近
* 开盘43分钟台北外汇经纪公司成交量约1.50亿美元，量能稍多但未爆量
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.870-29.930
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(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
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