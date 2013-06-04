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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 10:11 BJT

金属期市：伦敦期铜上涨，美国延续买债计划的可能性升高

沪铜主力9月合约 持于每吨52,960元人民币(合8,600美元)。

美国、中国和欧洲5月制造业因需求下滑而形势困顿，显示疲弱的世界经济仍需得到央行的稳定措施支撑。

弗里波特麦克莫兰铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)的印尼铜矿需大约三个月时间来完成对隧道塌方的调查，在此之前无法恢复生产，为铜供应再添忧虑。

了解情况的消息人士周一表示，中国政府机构今年已从国际市场中买入至少6万吨精炼镍，并且计划趁近期价格下滑进一步增加进口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 白云)
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